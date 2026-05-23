Cecotec, a por Decathlon: esta bici de montaña tiene 90 km de batería y lo aguanta casi todo

Salta al barro con esta montañera que va a cambiar tus fines de semana de ruta sin pagar de más.

Moverse por el monte con asistencia eléctrica ya no es un lujo. La Mountain Ventus llega dispuesta a romper moldes en el catálogo de la marca valenciana, ofreciendo una alternativa real para quienes buscan adentrarse en el ciclismo de montaña con un extra de empuje. Equilibra muy bien las especificaciones que demanda cualquier aficionado que desea exprimir los senderos sin terminar completamente exhausto.

El secreto de su rendimiento radica en una arquitectura pensada para resistir el trato duro en entornos exigentes. La marca ha apostado por un chasis que es ligero, pero con rigidez estructural a partes iguales. Este componente es clave para garantizar una conducción ágil en descensos revirados, permitiendo que su resistente cuadro de aluminio absorba las tensiones del terreno sin aportar un peso excesivo al conjunto de la bicicleta.

Comprar una bici de estas características suele implicar una inversión alta, pero la Mountain Ventus rompe esa barrera por 899 euros. A cambio, el usuario se lleva a casa un corazón eléctrico alimentado por una batería de 460 Wh. Semejante capacidad energética se traduce sobre las pistas en unos impresionantes 90 km de autonomía, una distancia ideal para planificar jornadas enteras de exploración por entornos naturales.

Toda esa energía requiere una gestión inteligente para ser verdaderamente útil en las cuestas más empinadas. Gracias a la incorporación de un speed sensor, la asistencia del motor se entrega de forma progresiva y natural según la marcha. Además, su cambio Shimano Altus de 24 velocidades permite adaptar el desarrollo del pedaleo con precisión milimétrica a la inclinación del camino, optimizando el consumo de energía en todo momento.

En el apartado de la estabilidad, Cecotec ha tomado decisiones muy acertadas para transmitir seguridad al ciclista. Las irregularidades del terreno pasan a un segundo plano, debido a que su horquilla delantera reduce los impactos de piedras, raíces y baches continuos. Esto evita la fatiga prematura en los brazos y asegura que la dirección se mantenga firme incluso cuando el sendero se vuelve técnico o inestable.

El modelo monta unos neumáticos generosos que aseguran una pisada firme en curvas rápidas sobre tierra suelta, barro o gravilla. Efectivamente, sus ruedas off-road de 27,5 pulgadas proporcionan la adherencia necesaria para superar obstáculos con soltura, manteniendo una velocidad de crucero excelente y un control absoluto sobre la trayectoria que elijas en cada momento.

Cuando hay que detener la marcha o afrontar bajadas pronunciadas, la respuesta debe ser inmediata y contundente. El fabricante ha solucionado este aspecto crítico instalando componentes de primer nivel que responden ante cualquier imprevisto climatológico. Su doble freno de disco hidráulico Tektro aporta una potencia de frenada dosificable y eficaz, algo que se agradece enormemente cuando el suelo está mojado o resbaladizo.

Asimismo, la gestión de toda esta tecnología se realiza de forma centralizada sin necesidad de apartar la vista de lo importante. Un panel digital ubicado estratégicamente nos mantiene informados en tiempo real sobre la velocidad actual, los kilómetros recorridos y la iluminación. Con un simple vistazo, controlas tu camino desde el display para seleccionar el nivel de asistencia eléctrica que requiere cada tramo de tu ruta diaria o dominical.

La combinación de componentes, una batería capaz de resistir etapas maratonianas y un precio competitivo pone a esta opción como una compra inteligente para renovar tu forma de hacer deporte. Salir a la naturaleza, descubrir parajes inaccesibles y estirar las rutas hasta donde decida tu curiosidad es ahora mucho más sencillo. Es el momento de dar el salto, aprovechar la oportunidad y devorar kilómetros con la Mountain Ventus.