Olvida el Firestick: Xiaomi vende el rival perfecto, más barato y con Android

Disfrutar de tus series favoritas con sensación de fluidez ya no requiere comprar una TV mejor. El Xiaomi TV Stick 4K de 2ª generación se conecta directamente al puerto HDMI de tu televisor, monitor o proyector para darles una segunda vida inmediata. Gracias a su tamaño compacto, puedes llevarlo contigo en cualquier escapada de fin de semana para no perderte nada.

La verdadera magia se esconde en su interior, donde un procesador de cuatro núcleos con arquitectura de 6 nm multiplica el rendimiento de la versión anterior. Por lo tanto, la navegación por los menús es una experiencia rapidísima y las aplicaciones se abren de forma instantánea. Olvídate de los molestos tirones al cambiar de aplicación o al buscar un nuevo vídeo en la plataforma de streaming.

Además, si aprovechas la oportunidad actual, te llevas el Xiaomi TV Stick 4K de 2ª generación por 43 euros aplicando el cupón ERSSS14, una ganga tremenda. Comprar este accesorio resulta de lo más inteligente porque consigues las mejores tecnologías audiovisuales por muy poco, optimizando tu presupuesto al máximo. Esta rebaja especial te permite renovar todo tu sistema multimedia sin remordimientos.

Xiaomi TV Stick 4K 2ª Gen Cómpralo en Aliexpress Este dispositivo te permitirá reproducir contenidos en tu televisor sin depender del móvil. Además, tiene integrado el asistente virtual Google Assistant y cuenta con Chromecast.

La calidad de imagen que alcanza este pequeño dispositivo te dejará con la boca abierta desde el primer minuto. Al ser compatible con Dolby Vision y HDR10+, las películas muestran unos colores vivos y realistas, con un nivel de detalle brutal en las escenas oscuras. Ver el fútbol o tus películas de acción preferidas en resolución 4K se convierte en un auténtico espectáculo para los sentidos.

El apartado sonoro tampoco se queda atrás en absoluto, ya que incorpora decodificación profesional para envolverte por completo. Gracias al soporte para Dolby Atmos y DTS:X, sentirás los efectos especiales cruzando tu salón como si estuvieras en una sala de cine comercial. Es la solución ideal para montar un sistema multimedia de primer nivel de forma limpia y directa.

En consecuencia, la conectividad inalámbrica da un salto gigante en este modelo al incorporar el estándar Wi-Fi 6 de doble banda. Esto significa que la reproducción de vídeo en streaming es totalmente estable, reduciendo al mínimo los tiempos de carga incluso si juegas en la nube. La velocidad de transmisión es óptima para que te olvides por fin de las molestas pantallas de carga.

El sistema operativo elegido es Google TV, una interfaz intuitiva que organiza tus contenidos según tus gustos personales. De este modo, tienes acceso a más de diez mil aplicaciones y a cientos de canales gratuitos sin necesidad de pagar suscripciones mensuales adicionales. Todo tu entretenimiento digital se unifica en una sola pantalla para que no pierdas tiempo buscando qué ver.

Por si fuera poco, el mando a distancia Bluetooth de 360 grados funciona de maravilla desde cualquier posición de la habitación. Al integrar el asistente de voz de Google, puedes pedirle canciones o películas con tu voz con solo pulsar un botón dedicado. También te permite controlar el resto de la domótica de tu casa de la manera más cómoda posible.

La presencia de Google Cast te permite enviar fotos, vídeos o directos desde el móvil con un toque rápido. Comprar el Xiaomi TV Stick 4K de 2ª generación hoy mismo es una decisión fantástica para disfrutar del mejor entretenimiento multimedia con total libertad y sin complicaciones técnicas. Es el momento idóneo para dar el salto y mejorar tu ocio diario antes de que vuele el cupón de descuento.