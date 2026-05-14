Lidl deja KO a Amazon: venden un repetidor que arregla tu WiFi mucho más barato, y de Xiaomi

Haz que tu WiFi llegue a cualquier punto de la casa a un precio de risa y con la garantía de una gran marca.

Tener zonas muertas en casa es una de las experiencias más desesperantes cuando intentas trabajar o disfrutar de tu tiempo libre. E Xiaomi Mi WiFi Range Extender es una solución perfecta para acabar con esas habitaciones donde la señal del router brilla por su ausencia. Su diseño permite conectarlo en cualquier enchufe, pasando totalmente desapercibido mientras hace el trabajo de captar la red y proyectarla con fuerza hacia los puntos más alejados.

Solo necesitas descargar una app en tu móvil que te guiará paso a paso para que el equipo funcione a pleno rendimiento en cuestión de minutos. Es fundamental ubicar el dispositivo en un punto intermedio para que la recepción de datos sea óptima y la redistribución de la señal cubra toda la superficie necesaria sin pérdidas de velocidad.

El Xiaomi Mi WiFi Range Extender se puede adquirir ahora mismo por tan solo 6 euros en Lidl, un coste ridículo si tenemos en cuenta la tranquilidad que aporta navegar sin cortes constantes. Gracias a sus dos antenas externas, este pequeño accesorio es capaz de llegar a donde antes no era posible.

La capacidad de gestión que ofrece sorprende incluso a los usuarios más exigentes que buscan un funcionamiento adecuado. El consumo de electricidad es mínimo, permitiendo que esté siempre operativo sin que la factura mensual se vea afectada en absoluto. De hecho, puedes conectar hasta 16 dispositivos simultáneamente sin que el rendimiento general de la red se resienta, algo vital en hogares donde conviven móviles, tablets y consolas.

La estabilidad que proporciona en la banda de 2,4 GHz asegura que incluso los aparatos de domótica más sencillos funcionen con una respuesta inmediata. Ofrece una tasa de transferencia de hasta 300 Mbps, el flujo de datos es más que suficiente para actividades cotidianas como el teletrabajo o el streaming en alta definición. Mejorar la cobertura de tu vivienda nunca había sido un proceso tan directo y económico como el que propone esta oferta disponible en los estantes de la cadena alemana.

Una marca tan reconocida como Xiaomi ha logrado algo complejo, condensar tanta tecnología en un chasis que apenas pesa 100 gramos. Esto facilita que puedas llevarlo contigo si te vas de vacaciones o necesitas mejorar el acceso a internet en una segunda residencia de forma temporal. Además, la aplicación oficial Mi Home ayuda a encontrar el lugar exacto donde la intensidad es máxima, evitando que pierdas el tiempo haciendo pruebas de velocidad a ciegas por los pasillos.

Sus componentes garantiza una vida útil prolongada, soportando el uso intensivo de una familia que demanda conectividad constante durante todo el día. No importa si tu router es de hace unos años o el último modelo de tu operadora, ya que la compatibilidad es universal y sencilla de ejecutar. Aprovechar esta promoción de Lidl supone adelantarse a los problemas de cobertura antes de que surja una urgencia laboral o una tarde de juego online arruinada.

La tecnología actual permite que accesorios periféricos asuman la carga de trabajo de los routers más básicos, optimizando el ancho de banda disponible de manera inteligente. Es el momento de actualizar tu hogar con herramientas que realmente marcan la diferencia en el uso diario que hacemos de nuestras plataformas favoritas.

Las unidades suelen volar de las estanterías debido a la enorme popularidad de la marca y la utilidad real que ofrece en entornos domésticos variados. Si todavía sufres porque el WiFi no llega a tu dormitorio, el Xiaomi Mi WiFi Range Extender es la compra que solucionará el problema por una cifra simbólica.