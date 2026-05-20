Adiós a los AirPods: cada vez más gente prefiere estos cascos abiertos, que están arrasando en ventas

¿Buscando una forma de escuchar música que no te aísle del mundo? Esta tecnología de audio te lo pone en bandeja.

Llevar tapones en las orejas durante horas resulta molesto y, además, puede ser peligroso si corres por la calle o trabajas en movimiento. Por suerte, los SHOKZ OpenFit 2 lo cambian todo gracias a su diseño de oído abierto con gancho. Al colocarse sobre el pabellón auditivo sin llegar a taponar el canal, te permiten disfrutar de tus listas de reproducción favoritas mientras mantienes la atención en lo que ocurre a tu alrededor.

La comodidad es el punto clave en estos dispositivos y aquí se nota el salto generacional de la marca. El uso de metal combinado con gel de silicona asegura que se adapten de forma natural a la anatomía de tu oreja. No importa si los usas durante una intensa sesión de gimnasio o en una jornada laboral maratoniana porque ni te acordarás de que los llevas puestos.

La oportunidad de conseguir los SHOKZ OpenFit 2 por 104 euros utilizando el cupón ESSS02 es un argumento definitivo para dar el salto. Es una inversión inteligente si tenemos en cuenta que la competencia directa ofrece alternativas similares por el doble. Es un precio muy competitivo para dar el salto definitivo a un formato que está ganando adeptos en todo el mundo.

La inclusión de Dolby Audio marca una diferencia sustancial respecto a lo que solemos encontrar en este sector. La calidad de sonido es nítida y ofrece una riqueza de matices que sorprende desde la primera canción. No vas a renunciar a unos graves potentes ni a unos agudos definidos por el hecho de no llevar un tapón metido en el oído.

La versatilidad que ofrece su conexión multipunto transforma por completo la rutina diaria en la oficina o en casa. Puedes sincronizar dos dispositivos a la vez, como el ordenador y el teléfono móvil, para pasar de una videoconferencia a una llamada personal sin tocar un solo botón. Se hace de forma sencilla a través de la aplicación oficial de la marca, que permite personalizar la ecualización.

La autonomía es el factor que termina por inclinar la balanza frente a otras opciones premium del sector. Hasta 48 horas de reproducción total sumando la energía de los auriculares y el estuche de carga es una marca sobresaliente. Olvídate de estar pendiente de los cables cada noche o de quedarte a medias durante un viaje largo de fin de semana.

La resistencia está totalmente garantizada para los usuarios más activos y deportistas gracias a la certificación IP55. Este grado de protección soporta el polvo y las salpicaduras de lluvia moderada, asegurando que el sudor no sea un problema mientras entrenas a pleno rendimiento. Son los compañeros perfectos para salir a rodar en bicicleta o hacer running con total tranquilidad.

Nos encontramos ante una oferta con fecha límite dentro de los SuperDeals, por lo que la velocidad de decisión es importante. El envío se realiza desde España con una entrega estimada de tan solo dos días, lo que evita te evita las aduanas. Las valoraciones de los usuarios rozan la perfección con una nota media que despeja cualquier tipo de duda.

La ergonomía y el rendimiento de los SHOKZ OpenFit 2 justifican de sobra su compra antes de que se agote el cupón disponible. Cambiar la forma en la que te relacionas con tu entorno mientras disfrutas de un audio excelente es un beneficio para tu salud auditiva y tu seguridad diaria.