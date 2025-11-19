Compra tranquilidad: este generador de 1800W te garantiza comer caliente si hay un apagón

Vaya a repetirse o no el temido apagón que tantos problemas trajo en abril, lo que está claro es que cada vez somos más conscientes de nuestra dependencia de la red eléctrica. Y en un mundo donde los fenómenos meteorológicos extremos son más frecuentes, tener un plan B en casa ha dejado de ser una excentricidad para convertirse en una medida de prudencia.

Una de las soluciones que más tranquilidad da es ser capaz de generar, aunque sea un mínimo de electricidad, para poder comer caliente, no pasar frío, cargar el móvil o mantener el frigorífico en marcha.

Estación de energía Oukitel P1000 Plus Este generador puede cargarse con paneles solares y tiene potencia de salida de 1800W, aunque puede llegar hasta 3600W. 271€ en AliExpress 356€ en Amazon * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Y ahí, lo mejor que puedes tener a mano es un generador solar. De los mejores en relación capacidad-precio es el Oukitel P1000 Plus, una estación de energía portátil que ahora, con las ofertas del 11 del 11 de AliExpress y el código ESAE40, cuesta solo 271 euros.

Es la estación de energía en sí, y además, puedes comprar los paneles solares para ser completamente autosuficiente. Si no, puedes tener cuidado de tenerlo siempre cargado y a tope de batería.

Potencia y capacidad para aguantar bastantes horas tus necesidades

El Oukitel P1000 Plus es una auténtica maravilla de la ingeniería, un dispositivo compacto pero con un músculo increíble. En su interior, alberga una batería de 1024 Wh de capacidad. Este tipo de baterías son mucho más seguras y duraderas que las de iones de litio tradicionales, y Oukitel garantiza que mantendrá el 80% de su capacidad después de 4.000 ciclos de carga, lo que se traduce en una vida útil de unos 10 años. Esto es una garantía de que estás comprando un producto hecho para durar.

Pero lo más impresionante de este generador es su potencia de salida. Es capaz de ofrecer una potencia nominal de 1800W, con picos de hasta 3600W. ¿Y qué significa esto? Pues que puedes enchufarle prácticamente cualquier electrodoméstico que tengas en casa.

Desde lo más básico, como cargar tu móvil, tu portátil o encender varias bombillas, hasta aparatos que consumen mucho más. Con 1800W, puedes encender un microondas, una cafetera, un pequeño frigorífico, un secador de pelo, una televisión, un taladro o incluso una pequeña estufa eléctrica.

Es la solución perfecta para un apagón en casa, pero también para irte de acampada, para tu furgoneta camper o para trabajar en un lugar donde no tienes acceso a la red.

La versatilidad de carga es otro de sus puntos fuertes. Puedes cargarlo de varias maneras: enchufándolo a una toma de corriente de casa, conectándolo a la toma de 12V del coche, o, la opción más interesante, a través de paneles solares.

Pero lo mejor es que puedes combinar la carga de la red con la solar para una carga ultrarrápida. Gracias a su entrada de CA de 1200W, puedes cargar la batería del 0 al 80% en apenas 39 minutos. Es una velocidad de carga espectacular que te asegura tener el generador listo en muy poco tiempo.

El Oukitel P1000 Plus también funciona como un SAI –Sistema de Alimentación Ininterrumpida–. Si lo tienes conectado a la red y a tus aparatos –como un ordenador o un router–, en caso de que se vaya la luz, el generador empezará a suministrar energía en menos de 10 milisegundos, evitando que pierdas tu trabajo o que te quedes sin internet.

Además, es sorprendentemente silencioso, manteniendo un nivel de ruido por debajo de los 29 dB cuando la demanda es inferior a 500W. Y para un control total, puedes conectarlo a tu móvil a través de su aplicación y monitorizar el estado de la batería, el consumo y la configuración desde cualquier lugar.