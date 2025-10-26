¿Habrá un gran apagón? Por si acaso, esto es lo que deberías ir comprando

El gran apagón nos pilló por sorpresa, pero si se repite, es conveniente que no lo vuelva a hacer.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Unos meses después del gran apagón, la sombra de su repetición planea. Por si acaso, hay algunos accesorios que no te vendrá mal tener en casa.

El gran apagón de abril es por ahora el "gran apagón" porque no ha habido otro similar, y sinceramente esperamos que no se repita, pero la propia Red Eléctrica ha alertado ya de algunos problemas que podrían terminar conduciendo a una repetición de este evento.

Aunque es cierto que aclara que se trabaja para evitarlo, al ciudadano siempre le queda la duda. En cualquier caso, una vez pillados por sorpresa es suficiente, no tiene por qué ocurrir de nuevo.

Es por eso que, tras abril, mucha gente se lanzó a comprar todo tipo de accesorios por si acaso. Algunos son perfectamente inútiles, mientras que otros es bueno tenerlos para el día a día.

En cualquier caso, hemos elaborado algunas recomendaciones de cosas que deberías tener en casa, y comprarlas si no las tienes. En ciertos casos incluso puede que acabes dándoles uso con o sin apagón.

Radio FM, y con cuantas más funciones, mejor

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Si una cosa quedó clara en abril es que una vez que se va la luz, los sistemas de comunicación dejan de funcionar casi por completo. Por suerte, ahí está la radio para seguir operando.

Muchos desempolvaron viejos transistores a pilas y otros tuvieron que recurrir a la radio de su coche, así que queda claro que una Radio FM es una inversión bastante inteligente.

Hay muchas, con ciertos modelos que además de radio tienen linterna, power bank y más, y que incluso se cargan a manivela, con una dinamo en vez de pilas.

Linternas, y hay unas que tienen luz para toda tu casa

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Mecheros, velas...son muchas las opciones para alumbrar, pero lo mejor es que cuanto menos fuego manejes, mucho mejor. Siempre es útil tener a mano una linterna, o varias si la cosa se va a alargar y va a caer la noche.

Por eso, hay varias opciones, pero en particular he probado una que recomiendo: este foco LED recargable con luz solar o con cable USB.

Iluminan mucho, muchísimo. Con un solo foco tienes para 20-30 m2 sin muchos problemas, y además hacen las veces de Power Bank de 10.000 mAh para cargar tu tablet o tu móvil.

Generador o Power Bank Solar: depende de para qué lo vayas a usar

BLUETTI Elite 30 V2 Bluetti

Una vez que el enchufe deja de proporcionar electricidad, tienes la opción de generarla tú mismo. Una radio con manivela es algo que, al fin y al cabo, solo requiere de un pequeño esfuerzo. Generar energía para cargar un portátil o varios móviles dándole al brazo es ya otro cantar.

Por eso se venden generadores de todo tipo y capacidad. Por ejemplo, Power Banks solares, que tienen una capacidad limitada pero que son útiles para cargar dispositivos pequeños, sin duda.

La otra alternativa, algo más costosa, son los generadores solares con placas, que pueden incluso encender electrodomésticos pequeños como neveritas, batidoras y más. Son una inversión mayor pero las 24 horas de servicio o más te la van a dar.

Si tienes vitrocerámica eléctrica, mejor tener un hornillo

Los hornillos de gas son útiles para acampadas, pero también ante apagones. Freepik

A pesar de que muchos hogares aún tienen cocina de gas, son pocos, sobre todo en las grandes ciudades. Sin electricidad, las posibilidades de calentar comida son escasas, así que es mejor ir buscando una alternativa.

Tras el gran apagón prácticamente se agotaron los hornillos, pero ahora sí hay stock ampliamente disponible en cualquier tienda, también en las clásicas como Decathlon o Amazon.

Un buen paquete de pilas

Pilas Amazon Basics Amazon

Como hemos visto arriba, hay muchos accesorios que funcionan a pilas. Linternas, focos, radios y más, y es algo que hemos dejado de comprar como antaño, así que es posible que no tengas suficientes pilas por casa.

Son baratas, y es mejor prevenir que curar, así que es buena idea tener un paquete con un par de docenas, por si acaso.

Si llega en lo más duro del invierno y te atreves: una estufa de butano

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Las estufa de butano tienen una mala fama que es merecida por la cantidad de accidentes que han provocado, aunque las modernas vienen con los suficientes sistemas de seguridad como para evitarlos.

Si se produce un gran apagón, puede ser en pleno invierno, y quién sabe si en plena ola de frío. Ahí puedes dejar de confiar en la calefacción eléctrica y quizás en la de gas natural, quién sabe.

La única opción para calentarte si no tienes chimenea es una estufa de butano. Si te atreves a ello, las hay por apenas 70 euros.