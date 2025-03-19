Tener un coche con pantalla no es caro: así es el dispositivo que se instala en segundos y cuesta menos de 80 euros

Contar con una radio DIN o una pantalla inteligente compatible con Android Auto y Apple CarPlay en tu coche es más sencillo y económico de lo que parece.

Renovar el coche puede suponer un gasto considerable, lo que lleva a muchos a conservar su vehículo actual mientras esperan mejores oportunidades en el mercado. Sin embargo, esto también significa renunciar a ciertas comodidades y tecnologías modernas, como Android Auto o Apple CarPlay. La pantalla Volam ofrece una solución práctica y accesible para incorporar funciones modernas sin necesidad de cambiar de coche.

Este dispositivo es muy fácil de instalar. Solo tienes que colocar la ventosa en el salpicadero o en el parabrisas, ajustar la pantalla al ángulo que te resulte cómodo y conectar tu móvil. Una vez hecho esto, podrás acceder a tus aplicaciones de navegación favoritas, realizar y recibir llamadas, o incluso entretener a los pasajeros más pequeños durante los viajes gracias a su pantalla de más de 9 pulgadas.

La pantalla Volam está disponible en Amazon por 76,99 euros gracias a un cupón, una excelente oportunidad para quienes buscan mejorar la experiencia a bordo sin realizar una gran inversión. Además, el dispositivo cuenta con valoraciones positivas que respaldan su calidad y funcionamiento.

Funciones inteligentes para un viaje más cómodo



Esta pantalla para coche te permite disfrutar de las ventajas de CarPlay o Android Auto sin renovar tu vehículo. Volam

Además de ofrecer conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, la pantalla Volam cuenta con Bluetooth, lo que permite gestionar llamadas de forma manos libres. También es posible sincronizarla con el sistema de audio del coche para escuchar música o indicaciones de navegación directamente a través de los altavoces del vehículo.

En cuanto a calidad de imagen, la pantalla tiene una resolución de 1.600 x 600 píxeles, lo que garantiza una buena experiencia visual para reproducir vídeos de distintas plataformas mientras el coche está estacionado. Eso sí, es importante tener en cuenta que este modelo no es compatible con Netflix.

Uno de sus puntos fuertes es su compatibilidad con asistentes de voz como Siri y Google Assistant. Esto facilita el acceso a funciones esenciales sin apartar las manos del volante: desde activar el GPS hasta reproducir música o realizar llamadas, todo mediante comandos de voz.

Instalación versátil y diseño práctico



La Volam se instala de manera rápida, sin necesidad de herramientas ni conocimientos técnicos. Gracias a su soporte de ventosa, puedes colocarla tanto en el salpicadero como en el parabrisas, eligiendo la ubicación que te resulte más cómoda.

Además, si estacionas el coche en la calle y prefieres no dejar el dispositivo a la vista, se puede retirar fácilmente en pocos segundos. Esto añade un extra de seguridad y comodidad para el usuario.

La pantalla Volam es una forma práctica y asequible de modernizar cualquier vehículo, mejorando la conectividad y el entretenimiento a bordo por solo 76,99 euros. Una opción recomendable para quienes buscan sacarle el máximo partido a su coche sin gastar demasiado.