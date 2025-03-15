Adiós al sudor: esta bicicleta eléctrica es barata y puede costarte mucho menos gracias a las subvenciones

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Cecotec ha rebajado una de sus mejores bicicletas eléctricas, la e-Xplore de montaña, que presume de hasta 50 km de batería y un peso bastante ligero.

La movilidad eléctrica ha llegado para quedarse, y no solo en lo que respecta a coches o motos, sino también a la llamada micromovilidad. Ya se ven muchos patinetes eléctricos en cualquier ciudad, y también cada vez más bicicletas eléctricas.

Son, por motivos obvios, algo más caras que una bicicleta de toda la vida, pero cuentan con una ventaja, y es que muchas administraciones subvencionan hasta el 50% de su compra cumpliendo algunos requisitos específicos de potencia y pedaleo asistido.

Una de las ebikes más destacadas del panorama nacional ahora mismo es de una marca española, Cecotec, que vende un modelo de montaña por solo 649 euros, y además puede optar a ayudas en prácticamente todas las ciudades.

Cecotec e-Xplore Esta bici eléctrica de montaña tiene una buena autonomía de batería, varios niveles de pedaleo asistido y un peso bastante ligero para lo habitual.

Este modelo destaca por su versatilidad. Su potente motor eléctrico de 250W permite superar pendientes de hasta 25 grados sin esfuerzo, transformando los recorridos más exigentes en paseos bastante más asequibles, y la verdad es que se agradece.

Esta característica la hace perfecta para ciudades en las que las cuestas suelen ser un obstáculo para los ciclistas convencionales. El sistema de asistencia al pedaleo cuenta con 5 niveles diferentes, permitiendo al usuario elegir el grado de ayuda que necesita según el terreno y sus preferencias. En las zonas más inclinadas, la asistencia máxima proporciona el impulso necesario para subir sin fatiga, mientras que en llano se puede reducir para extender la autonomía de la batería.

La Cecotec e-Xplore ofrece una autonomía de hasta 50 kilómetros con una sola carga, dependiendo del nivel de asistencia utilizado y las condiciones del terreno. La batería es extraíble, lo que facilita su recarga en cualquier toma convencional sin necesidad de transportar toda la bicicleta.

El tiempo de carga completa es de aproximadamente 4-5 horas. El cuadro de aleación de aluminio combina ligereza y resistencia, con un peso total de la bicicleta de solo 22 kg, facilitando su manejo en situaciones de transporte o almacenamiento.

Ayudas a la movilidad eléctrica

La demanda de bicicletas eléctricas ha crecido en los últimos años. Getty Images

Una ventaja destacable de la Cecotec e-Xplore es que puede optar a las subvenciones ofrecidas por numerosos Ayuntamientos en España para fomentar la movilidad sostenible. Estas ayudas pueden llegar a cubrir hasta el 50% del coste total de la bicicleta, haciendo que esta inversión sea mucho más accesible para el usuario final.

Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y muchas otras capitales de provincia han implementado programas de subvención para la adquisición de bicicletas eléctricas, con el objetivo de reducir la contaminación y mejorar la movilidad urbana. Para beneficiarse de estas ayudas, generalmente solo es necesario presentar la factura de compra y cumplir algunos requisitos básicos establecidos por cada municipio.

Además del ahorro inicial gracias a las subvenciones, la e-Xplore representa una inversión rentable a largo plazo. Su coste de mantenimiento es mínimo comparado con otros medios de transporte, y el gasto en electricidad para recargar la batería es prácticamente insignificante.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.