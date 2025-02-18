Pon Android Auto en tu coche incluso si es del 2005: esta pantalla es barata y se instala en segundos

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No necesitas un vehículo nuevo ni gastar una fortuna gracias a una oferta especial en Amazon, que incluye un descuento adicional con cupón para hacerla aún más accesible.

Renovar el coche puede ser una inversión considerable en estos tiempos, lo que lleva a muchas personas a mantener su vehículo actual mientras esperan mejores oportunidades en el mercado de segunda mano, con un precio medio de 17.500 euros en España. Sin embargo, esto también significa prescindir de tecnologías modernas como Android Auto o Apple CarPlay.

La solución está en la pantalla Volam, un dispositivo asequible que mejora la experiencia de conducción sin necesidad de cambiar de automóvil: solo necesitas conectar tu teléfono móvil para disfrutar de tus aplicaciones de navegación favoritas y mejorar la conectividad en el coche.

Con una pantalla de más de 9 pulgadas, este dispositivo no solo permite acceder a Google Maps o Waze, sino también realizar y recibir llamadas, facilitando una conducción más segura y cómoda. Además, es ideal para entretener a los pasajeros más pequeños durante los viajes. Y todo esto por menos de 90 euros gracias a un cupón en Amazon.

Una actualización tecnológica por menos de 90 euros



Con esta pantalla puedes disfrutar de Android Auto y CarPlay inalámbrico sin necesidad de configuraciones complejas. Angela Montañez | Volam

La pantalla Volam está disponible en Amazon por 109 euros, pero se puede conseguir por 84 euros aplicando un cupón de descuento de 25 euros. Este precio competitivo, junto con las buenas valoraciones de los usuarios, la convierten en una opción atractiva para quienes desean modernizar su vehículo sin gastar demasiado.

Gracias a su conectividad Bluetooth, es posible enlazarla con el sistema de audio del coche para escuchar música o contestar llamadas sin necesidad de usar las manos.

Su montaje con ventosa ajustable permite colocarla en el salpicadero o el parabrisas en cuestión de segundos. Además, permite visualizar contenido multimedia en una resolución de 1600 × 600 píxeles, lo que garantiza una experiencia visual de calidad durante los trayectos. Eso sí, hay que tener en cuenta que no es compatible con Netflix.

Un asistente de navegación inteligente



Más allá del entretenimiento, la pantalla Volam destaca por su funcionalidad como asistente de conducción. Con compatibilidad para Siri y Google Assistant, puedes utilizar comandos de voz para reproducir música, activar el GPS o realizar llamadas sin apartar la vista del camino.

Su sistema de montaje desmontable también facilita su retirada en caso de dejar el coche estacionado en la calle, evitando atraer miradas indeseadas.

Si buscas una manera accesible de modernizar tu coche y aprovechar las ventajas de Android Auto y Apple CarPlay, esta pantalla es una opción a considerar. Y con el cupón disponible en Amazon, puedes hacerte con ella por menos de 90 euros.

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