Cómo limpiar la casa con la mopa a vapor de Vileda que arrasa entre los usuarios con 22.000 valoraciones

Las mopas de vapor eléctricas son grandes aliadas de la limpieza del hogar efectiva y en poco tiempo. También conocidas como vaporetas, son perfectas para combinar con la acción de los robots aspiradores que también friegan el suelo, ya que sirven para sacar brillo a todo tipo de superficies (¡alfombras incluidas!) y logran que el esfuerzo que hemos invertido se nota durante más tiempo. No es de extrañar que triunfen entre los usuarios, quienes, en el caso de Amazon, hasta tienen claro cuál es el modelo por el que hay que apostar: se trata de la Vileda Steam Plus, capaz de eliminar hasta un 99,9% de las bacterias usando solo vapor de agua en todo tipo de superficies. ¿Lo mejor? Que ahora está un 28% rebajada y puedes ahorrar más de 25 euros en su compra.

Se calienta solo en 15 segundos. Amazon

Características de la mopa eléctrica de Vileda

Además de por la rebaja del 28% en Amazon que logra que ahorremos más de 25 euros en su compra, el detalle que nos ha llevado a decantarnos por esta vaporeta es el elevado número de valoraciones que acumula en la web del marketplace: más de 22.400 opiniones de usuarios que la han probado y han querido dejar testimonio de su experiencia. La mayoría recomienda su compra y le han otorgado más de cuatro estrellas doradas sobre cinco, por lo que tiene una nota media de 4,4 en la que valoran su maniobrabilidad, comodidad y poder antimanchas. Pero, ¿cuáles son las prestaciones que logran que tenga tan buena acogida?

Peso: 2,3 kilogramos

2,3 kilogramos Dimensiones del artículo: 25.6x14.7x68.7 centímetros

25.6x14.7x68.7 centímetros Potencia: 3600 vatios

3600 vatios Modos: tres configuraciones de vapor predefinidas para parqués, alfombras y suelos de baldosas.

tres configuraciones de vapor predefinidas para parqués, alfombras y suelos de baldosas. Calentamiento: rápido, listo para usar en 15 segundos.

rápido, listo para usar en 15 segundos. Características especiales: el cabecero tiene forma triangular para poder limpiar las esquinas y adaptarse a todo tipo de suelos.

Todo lo que puedes limpiar con una vaporeta

A diferencia de otras soluciones de limpieza para el hogar, las mopas de vapor eléctricas tienen un nivel de adaptación muy bueno que permite eliminar la suciedad de numerosos rincones del hogar al tiempo que los desinfectamos sin necesidad de usar productos químicos. Además del actuar sobre todo tipo de suelos sin poner en peligro su estado, ya sea parqué, mármol o terrazo, esta herramienta es muy efectiva en tapicerías y textiles de casa que no deja el exceso de humedad al que nos enfrentamos cuando lo hacemos de forma manual. Eso sí, para poder hacerlo como es debido, es importante que incluya los accesorios necesarios que, en el caso de la Vileda que hemos seleccionado no ocurre: solo cuenta con la plancha triangular para el suelo, lo que significa que es adecuado para superficies planas en las que sí se cuentan alfombras, pero no sillones, sofás o colchones. Aunque, cabe destacar, que en comentarios puede leerse la opinión de algunos usuarios que sí la han usado para esta labor y están contentos con el resultado.

Algo similar ocurre con los cristales y espejos del hogar: muchos de los dispositivos que funcionan con vapor son idóneos para eliminar las manchas de agua (o de cal cuando hablamos de la ducha) sin esfuerzo y sin dejar rastro tras utilizar el trapo. Pero, como en el caso anterior, es importante que la vaporeta sea ligera o se transforme en una herramienta de mano para poder asirla sin dificultad.

