Estos son los robots aspiradores que también friegan el suelo para conseguir la limpieza más efectiva

Aunque tuvieron su momento de gloria, para muchos ya no son suficiente para limpiar la casa rápido y sin esfuerzo. Ahora, a los mejores robots aspiradores del mercado se les exigen nuevas características que potencien sus resultados, ya sean sistemas de mapeo más efectivos, cabezales exclusivos para adaptarse a todos los rincones o nuevas funciones de limpieza. La de fregar el suelo es una de las más buscadas, y no es de extrañar: la mayoría no conseguimos resultados profesionales y preferimos apostar por herramientas que lo hagan por nosotros con calidad. Por eso, desde 20deCompras hemos querido buscar cuáles son los mejores robots friegasuelos del mercado, teniendo en cuenta sus características top y su precio.

Comparación de robots friegasuelos

Con una nota media de 4,4 sobre cinco en el catálogo de Amazon, el robot aspirador y friegasuelos M1, de Lefant, es una de las opciones más elegidas por su gran potencia de succión, de 4000 pascales, su compatibilidad con los asistentes de voz más populares del mercado o por su capacidad para cubrir un área de limpieza máxima de 150 metros cuadrados.

Marca: Lefant

Lefant Potencia de succión máxima: 4000 Pa

4000 Pa Depósito de agua: 160 ml

160 ml Destaca por: su sistema de mapeo inteligente que tiene una tasa de precisión del 99,99 %.

El elegante diseño de este robot es otra de las prestaciones más destacables. Amazon

La tecnología láser es el punto fuerte del robot Vacuum-Mop 2S de Xiaomi, que ayuda a crear mapas con precisión y planificar la limpieza adecuada para cada hogar desde un planteamiento smart. También incluye sensores multidireccionales de alta precisión, control remoto a través de una app exclusiva y cuatro modos de succión para diversas necesidades de limpieza.

Marca: Xiaomi

Xiaomi Potencia de succión máxima: 2200 Pa

2200 Pa Depósito de agua: 200 ml

200 ml Destaca por: incluye tecnología láser para determinar la distribución rápidamente y ocuparse de entornos complejos con facilidad.

Tiene sensores multidireccionales de alta precisión para mapear la casa. Xiaomi

Con 160 minutos de autonomía para fregar la casa, el robot aspirador Conga Flash Connected Titanium de Cecotec es una de las opciones más baratas. Destaca por tener seis modos de trabajo, tres de ellos exclusivos para líquidos, y un cepillo específico para eliminar los pelos de las mascotas.

Marca: Cecotec

Cecotec Potencia de succión máxima: 2100 Pa

2100 Pa Depósito de agua: 250 ml

250 ml Destaca por: fregado inteligente con tres modos que se adaptan al tipo de suelo.

Este robot aspirador aspira, barre, pasa la mopa y friega. Media Markt

