Adiós desorden: esta es la forma más efectiva de guardar las perchas cuando no las estés usando

Estos productos son indispensables en un armario ordenado, pero también pueden contribuir al caos sino se almacenan de la forma adecuada.

Que las perchas hacen mucho por el orden en el armario es indudable. De hecho, pueden ayudarnos a ganar espacio en el vestidor o, por el contrario, contribuir al desorden si no escogemos las adecuadas. Pero, ¿qué podemos hacer con las perchas que no usamos? Ya sea porque hemos hecho una limpieza de armario y no necesitamos tantas en ese momento o porque se está haciendo la colada, almacenarlas sin caer en el caos puede ser todo un reto.

Aunque pueda parecer una medida sin importancia, no tener las perchas ordenadas puede contribuir al ruido visual y fomentar el desorden. Así, en nuestro afán por mantener una casa organizada, hemos buscado la mejor solución para almacenarlas. Y es más barata, práctica y sencilla de lo que parece.

Cómo guardar las perchas en orden

Este organizador se puede instalar en vertical u horizontal. Amazon

Se trata de un organizador magnético que permite apilar las perchas de forma ordenada para tenerlas a mano siempre que sea necesario, pero sin que contribuya al desorden visual. Su instalación no puede ser más sencilla, puesto que se adhiere a cualquier superficie de metal gracias a su zona magnética. Por ello, es perfecta para colar en lavadoras o secadoras, entre otros.

Además, su diseño sencillo permite almacenar cualquier tipo de percha, con tal de que tenga el enganche tradicional. En cuanto a las medidas del organizador, tiene 5,6 centímetros de ancho y 25,4 de largo, lo que permite guardar bastantes perchas u otros productos, puesto que también es útil para colgar paños o toallas, entre otros usos.

El único inconveniente es que el producto tarda un poco más de lo normal en llegar si queremos un precio más bajo. Por tanto, si no corre prisa, merece la pena esperar unas semanas.