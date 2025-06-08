Adiós a volver de la playa llenos de arena: hemos encontrado la solución para eliminarla fácilmente (y es muy barata)

No requiere ir cargados con mucho peso y, a cambio, permite deshacernos de la arena y evita el que nos llevemos a casa kilos de ella.

Los más afortunados que hayan podido escaparse un fin de semana o los que viven cerca del mar ya han disfrutado de jornadas bajo el sol. Allí, todo es perfecto... excepto cuando tenemos que ir y volver a la playa. Al bajar, porque no hay carrito plegable que nos impida parecer unos domingueros. Al volver, porque regresamos llenos de arena.

De hecho, la arena no es del agrado de muchas personas. Se queda adherida a todo el cuerpo, se cuela incluso en la tela de la ropa de baño y es imposible deshacerse de ella durante días. Ni las duchas ni los grifos consiguen eliminarla del todo. Por ello, en 20deCompras hemos buscado cuál es la mejor manera de quitar la arena: con ayuda de un producto compacto, ligero y barato que va a sorprenderte.

Bolsa quita arena Se trata de una bolsa quita arena, que se venden en un 'pack' de dos unidades, que se usa de forma similar a un paño, pasándolo por la piel, para que remueva todos los granos.

Este invento emplea un tejido especial para que la arena adherida al cuerpo se desprenda. Por ello, hay que usarlo como si fuera un paño y pasarlo por las zonas de la piel en las que hay arena. Las indicaciones del fabricante aseguran que, para una mayor eficacia, es recomendable llenar la bolsa con polvos de talco. Sin embargo, las opiniones de los que ya lo han probado aseguran que no es necesario.

En 20deCompras todavía no hemos podido comprobar la eficacia de este sistema, pero, sin duda, nos parece que merece la pena arriesgarse por el precio que tiene. Por menos de 10 euros conseguimos dos bolsas quita arena que, además, son de pequeño tamaño, por lo que no suman ningún bulto considerable a nuestra bolsa de playa.

Apto para todas las edades

Al tratarse de un producto de tela, es adecuado para usar en todo tipo de pieles (aunque la recomendación es probarlo en una pequeña zona antes de usarlo en las más sensibles). Por ello, es la solución idónea para eliminar la arena del cuerpo de los más pequeños, ya que, normalmente, son los que terminan con más granos por todo el cuerpo.

Esta opción es, además, fácil de usar, ya que dispone de una tira elástica en la parte trasera donde se puede agarrar fácilmente la bolsa para pasarla por el cuerpo.