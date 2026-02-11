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La colección más bonita que vas a querer regalar(te) este San Valentín: bolígrafos, velas y más a buen precio

Estas opciones son perfectas como (auto)regalo de San Valentín.
Estas opciones son perfectas como (auto)regalo de San Valentín.Freepik
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Noticia

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

11 feb 2026 - 17:00
Ainhoa Estaregui

Si no quieres complicarte con el detalle, pero acertar seguro, Legami tiene una colección que no puede ser más bonita. 

El próximo 14 de febrero es la mejor excusa para decir "te quiero" y, de paso, hacer un regalo a esa persona especial. Opciones para detalles hay mucha, pero hemos encontrado una de las mejores: una colección muy bonita que querrás incluso autoregalarte. 

Se trata de la colección de San Valentín de Legami que cuenta con productos de papelería, de cuidado personal o de decoración a precios irresistibles. De hecho, aunque se han lanzando justo para el Día de los Enamorados, son productos que encajan para alegrar cualquier momento. 

Papelería con mucho amor

Estos son los dos bolis edición especial de Legami.
Estos son los dos bolis edición especial de Legami.El Corte Inglés
Comprar por 5,95 euros 

Esta marca está detrás de los bolígrafos virales que se han convertido en verdaderos objetos de colección. Y no nos extraña porque son una monada. Los animales o algunos personajes famosos (como Papá Noel en Navidad) son los protagonistas de estas propuestas que triunfan por poderse borrar. 

En este caso, han optado por dos bolígrafos protagonizados por dos inseparables agapornis con la frase "better together". Estos pajaritos están acompañados, entre otras propuestas, por un subrayador dos en uno con forma de corazón. 

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Decoración y bienestar

Aunque la papelería es su fuerte, esta colección romántica de Legami también incluye otros productos perfectos para el hogar y para cuidarse. Entre ellos, me quedo con las bombas de baño "mi amor por ti me derrite", con un olor inconfundible. 

Una caja con forma de oso contiene diez bombas de baño con aroma a vainilla y bayas.
Una caja con forma de oso contiene diez bombas de baño con aroma a vainilla y bayas.A.E.P.
Comprar por 8,99 euros

Otro de los detalles que van a causar furor es la Caja con 7 sorpresas- 7 Days & 7 ways to say I love you. ¿Y por qué merece la pena? Porque esconde detalles románticos para sorprender a tu pareja durante varios días, perfecto para quienes quieren demostrar su amor y no saben cómo. 

Esta caja contiene sorpresas y detalles.
Esta caja contiene sorpresas y detalles.Amazon
Comprar por 24,95 euros

Otros productos que forman parte de la colección son una vela perfumada que luego se transforma en portalápices, un marco de sobremesa con un adorable osito y otros productos que merecen la pena en esta fecha. 

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