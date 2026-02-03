De clásicos a originales desde 15 euros: los mejores regalos para San Valentín

El Día de los enamorados se acerca y, como siempre, te ofrecemos las mejores ideas para acertar.

Cuando llega el 14 de febrero, todos hemos repetido como un mantra: no hay un solo día para demostrar el amor. Sin embargo, a nadie le amarga recibir un detalle por parte de pareja, amigos o de quién consideremos. Así que, como cada San Valentín, buscamos dar con el mejor regalo para sorprender.

Para ayudarte, hemos seleccionado opciones clásicas y también originales desde 15 euros para que no te quedes sin ideas. Objetos cuquis, joyas, dispositivos de belleza y mucho más para regalar.

Vela de Legami

Esta vela es puro amor. Amazon

Legami se ha convertido en una de las marcas mas cute de papelería y regalos bonitos. Sus bolis borrables causan sensación, pero no son los únicos. Para este San Valentín, la marca ha ideado una colección para decir te quiero y nos quedamos con la vela perfumada que dura 40 horas.

Pendientes D'Amour de Singularu

Estos pendientes mezclan nácar y baño en oro. Singularu

Singularu se inspira en Paris, la ciudad del amor, para la colección más romántica del año. Como era de esperar, mi atención ha ido directa a los pendientes: este dúo D'Amour de nácar y baño en oro me ha fascinado. Tienen un tamaño muy práctico y cuestan menos de 30 euros.

Moldeador Dyson

Este moldeador es uno de los más deseados. Dyson

Más que un regalo, este es un regalazo. Los moldeadores de Dyson son auténticos objetos de deseo y el Airwrap I.D. en versión pink/rose es ideal para este San Valentín. Es perfecto para pelos lisos y ondulados y ahora incluye un set de pinzas y un spray para el cuidado capilar de cabello. Es perfecto para quienes desean conseguir un peinado diferente cada día sin apenas esfuerzo.

Máscara facial Led de GHD, 120 euros más barata

Estos dispositivos luchan contra el envejecimiento. Amazon

Las máscaras de luz son otro de los objetos beauty más deseados, por lo que también son un regalazo. En este caso, el modelo FAQ 2022 de GHD tiene un precio increíble. Funciona como tratamiento antiedad con 600 puntos de luz e incluye una bolsa de almacenamiento.

Flores, para los clásicos, pero en versión Lego

¿Quién dijo que regalar flores era aburrido? Floraqueen

No hay flores que por bien no vengan y es que, aunque se trata de uno de los regalos más clásicos, no nos importa recibirlas. En Floraqueen tienen una gran campaña para esta fecha con ramos de distintos tipos y presupuestos, pero nos quedamos con una flores en una versión más moderna: el ramo de rosas eternas de Lego, una forma divertida y original de regalar flores en un pack que incluye otros complementos.

Para los más pasionales

Los juguetes eróticos siguen triunfando. Amazon

Los juguetes eróticos siguen revolucionando los encuentros pasionales y ahora son muchos los que los usan en compañía. Para este San Valentín, desde We-Vibe destacan el vibrador con cambio de temperaturas para ofrecer una experiencia diferente. Es perfecto para usar en las zonas erógenas.

Para prácticos y 'techies':

Regalar practicidad también es posible. pCloud

Ya sea como regalo o como autodetalle, la nube de almacenamiento de pCloud merece y mucho la pena, más ahora que su suscripción vitalicia tiene un 50% de descuento para siempre, con el que el plan más sencillo tiene un precio de 199 euros, frente a los 435 habituales. Lo bueno es que solo pagas una vez en toda la vida.

También hay opciones para los más foodies, las experiencias en pareja siguen siendo una apuesta segura y, si queremos algo económico, siempre queda sorprender con una cena casera.