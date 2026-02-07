Escapadas en oferta, conciertos y otros 'planazos' para disfrutar este San Valentín

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El Día de los Enamorados es la excusa perfecta para regalarse tiempo en pareja.

O lo amas o lo odias. San Valentín es capaz de sacar nuestra vena más romántica, pero también nuestro genio. Y es que estoy segura de que alguna vez has dicho aquello de "no hay un solo día para demostrar el amor". Aunque a todos nos gusta recibir algún detalle, hay quien prefiere regalar tiempo.

Ya sea una escapada exprés, unas entradas para el cine, un concierto o un teatro o una experiencia gastronómica, cada vez son más parejas las que se regalan una excusa para compartir tiempo. Si es lo que estás buscando, bajo estas líneas te dejo algunas ideas que me parecen ideales para el próximo 14 de febrero.

Escapada relax

Imagen del Hotel Balnerario de la Virgen de Jaraba. Weekendesk

Una escapada romántica, en un entorno natural y con momentos de relax. Esto es lo que nos proponen en Weekendesk con sus escapadas especiales por San Valentín y, en concreto, con la propuesta antiestrés con media pensión, circuito termal y masaje.

Esta propuesta tiene lugar en el Hotel Balneario de la Virgen, en Jaraba (Aragón) y puedes elegir entre distintas opciones: desayuno, media pensión, acceso al lago natural termal, acceso al circuito termal, masaje, visita al monasterio de Piedra... Así que puedes personalizar tu escapada a tu gusto y presupuesto.

Entradas para el musical del Rey León

Imagen de El Rey León el Musical. El Rey León El Musical

Con 15 temporadas triunfando en Madrid, el musical de El Rey León sigue siendo toda una obra de arte. Si todavía no lo habéis visto o si queréis repetir experiencia, merece la pena aprovechar las promociones que ahora tienen en entradas.

Si adquieres los tickets para funciones entre semana (de martes a jueves), puedes disfrutar de hasta un 50% de descuento, por lo que las entradas tendrían un precio de partida de 27 euros.

Conciertos a la luz de las velas

Una violinista de Candlelight, en una imagen de archivo. FEVER

¿Hay algo más romántico que un concierto a la luz de las velas? Esa es la novedosa propuesta de Candlelight que, además, transforma espacios emblemáticos para esta cita musical. Este tipo de experiencias están causando sensación y, por ello, el calendario musical es bastante variado.

Las próximas semanas, en Madrid, se puede disfrutar de un tributo a Queen, de lo mejor de The Beatles, Queen vs. Abba, Lo mejor de Bridgerton, Coldplay vs. Imagine Dragons y mucho más.

Brunch con Madrid a tus pies

Imagen del Gastrobar del Riu Plaza España. Fever

El Hotel Riu Plaza España se ha convertido en todo un emblema, tanto por su Rooftop como por su Edén, el gastrobar ubicado en la planta 26 del hotel. Allí puedes disfrutar de una experiencia gastronómica tanto para San Valentín como para cualquier ocasión, aunque, para el día de los enamorados, han preparado un menú especial.

El brunch incluye varios platos para compartir y un plato principal a elegir, todo ello con un cóctel especial de bienvenida, zumo de naranja, café o té.

Un viaje sorpresa para todos

WAYNABOX WAYNABOX

Los viajes sorpresa están de moda. Tu solo tienes que planear un viaje, elegir desde dónde quieres salir y los extras y descubrir el destino solo unos días antes de tu partida. Waynabox es una de las empresas que ha puesto de moda este tipo de escapadas... ¡y son perfectas para San Valentín!

Puedes elegir entre escapada por Europa, en América, en las Islas o viajes en coche. De septiembre a diciembre, además, está la opción de mercados navideños. Lo bueno es que puedes descartar alguno de los destinos que ya has visitado. Las experiencias parten desde 45 euros por persona si optas por coche o 100 euros para escapadas por Europa.