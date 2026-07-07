Cocina sano sin fregar después: la plancha de Cecotec apta para el lavavajillas que querrás usar a diario

Si estás buscando una parrilla eléctrica, échale un ojo a ésta de Cecotec porque su diseño es muy atractivo y vale menos de lo que piensas.

Si alguna vez has buscado una solución práctica y elegante para preparar comidas ricas sin pasarte horas en la cocina, la parrilla eléctrica Tasty&Grill 2000 Bamboo merece tu atención. No estamos hablando de un trasto más que ocupará espacio innecesario, sino de una pieza pensada para que cocinar sea algo fluido y hasta agradable.

Lo que llama la atención a primera vista es su diseño exterior de bambú, un material natural que aporta un toque moderno a cualquier mesa. Pero no es solo estética, pues esta estructura cumple una función vital: se mantiene fría al tacto. Así, puedes moverla tranquilamente mientras cocinas sin miedo a llevarte un susto.

Actualmente, puedes conseguir esta parrilla por menos de 43 euros en la web de Cecotec. Es un precio realmente competitivo para las prestaciones que ofrece, sobre todo pensando en la cantidad de cenas improvisadas que vas a poder organizar a partir de ahora con amigos o familia.

En el corazón del aparato nos encontramos con 2000 W de potencia, acompañados de una resistencia integrada que reparte el calor de forma muy pareja. Olvídate de esos puntos fríos en los que una parte del filete queda hecha y la otra todavía está cruda. Aquí la precisión es la clave para que todo quede en su punto.

Amplia superficie para cocinar de todo

La superficie de cocinado es bastante amplia, alcanzando unas dimensiones de 37,5 x 24,5 cm. Esto te da margen de sobra para poner carne, verduras y pescado al mismo tiempo. Es genial para quienes disfrutan haciendo menús variados sin tener que cocinar por turnos, algo que se agradece cuando tienes invitados en casa.

La placa de aluminio fundido tiene un revestimiento antiadherente de buena calidad, lo que facilita cocinar de manera saludable utilizando poco o nada de aceite. Los alimentos se deslizan de maravilla y, lo mejor de todo, es que nada se pega. La limpieza posterior es, por tanto, mucho menos tediosa de lo que podrías esperar.

Para los perfeccionistas, el termostato cuenta con 5 niveles de potencia. Esto te permite ajustar el calor según lo que estés preparando, ya sea un sellado rápido para una pieza de carne o una cocción más lenta y delicada para mariscos o verduras. Tener el control sobre el fuego siempre da mucha tranquilidad.

Un detalle que marca la diferencia es su bandeja recogegrasas. Está diseñada para que los restos y el exceso de aceite caigan ahí y no ensucien toda la mesa. Además, tanto la placa como la bandeja se pueden lavar en el lavavajillas, facilitando bastante el trabajo una vez terminado el festín.

Se trata de una opción estupenda para tener un punto de cocción extra en casa. Es versátil, bonita y funcional. Ya sea para una cena rápida o para disfrutar de una velada tranquila cocinando directamente en el centro de la mesa, cumple con creces. ¿Te apetece estrenarla este fin de semana?