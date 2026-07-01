Este microondas promete calentar la comida, no solo el plato: es de gran capacidad y con pantalla táctil

¿Has visto alguna vez un microondas con pantalla TFT integrada? Pues éste de la oferta la tiene y además cuenta con un diseño de lo más moderno.

Elegir un microondas que realmente aporte valor a la cocina diaria es una decisión importante, y el modelo Convection 2800 Touch se presenta como un candidato muy sólido para quienes disfrutan cocinando platos diversos. No se trata solo de calentar restos, sino de contar con un equipo capaz de hacer mucho más en el día a día.

Con una capacidad de 28 litros, este electrodoméstico está pensado para manejar preparaciones para toda la familia sin apreturas. Su diseño busca integrar múltiples funciones de manera lógica, facilitando que el usuario pueda alternar entre métodos de cocción según lo que exija la receta del momento.

Si estás buscando renovar tu equipo, el microondas Convection 2800 Touch cuesta menos de 180 euros en la web de Cecotec. Es una inversión equilibrada si consideramos que estamos ante una herramienta que combina potencia de microondas, grill y convección en un solo cuerpo.

La potencia es un pilar fundamental en este modelo, destacando sus 900 W para las tareas de calentamiento rápido y uniforme. Esto resulta ideal cuando el tiempo es escaso y necesitas que un plato esté listo en condiciones óptimas, manteniendo una buena distribución del calor por todo el interior.

Programas predefinidos para diferentes situaciones

Mención aparte merece la versatilidad que ofrecen sus opciones programadas, incluyendo una función de descongelación muy socorrida. Al tener 8 programas predefinidos, la curva de aprendizaje para dominar el aparato es mínima, permitiendo que cualquier miembro del hogar obtenga resultados satisfactorios casi de inmediato.

El grill alcanza los 1200 W, una cifra que permite dorar y gratinar con bastante solvencia. Esta función es la que marca la diferencia al preparar lasañas o gratinados de verduras, aportando ese toque crujiente que tanto nos gusta. Es una gran forma de elevar el nivel de los platos básicos.

Además, su sistema de convección de 2200 W permite una cocción rápida y homogénea, asemejándose bastante a lo que obtendrías en un horno convencional. Todo ello se gestiona mediante una pantalla táctil intuitiva, donde el control del tiempo es absoluto gracias a su temporizador de hasta 60 minutos.

El plato giratorio de 315 mm de diámetro ofrece amplitud suficiente para recipientes de distintos tamaños, lo cual es muy cómodo cuando se cocina para varias personas. El conjunto se completa con un cierre de seguridad infantil, un detalle necesario que aporta tranquilidad cuando hay niños revoloteando por casa.

Para terminar, la señal acústica de fin de cocinado permite desentenderse de la cocina mientras el microondas trabaja. Es un compañero fiable, funcional y con la potencia justa para afrontar cualquier menú con éxito, haciendo que el tiempo entre fogones sea algo más llevadero para todos.