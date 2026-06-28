Lidl arrasa con su barbacoa plegable: de carbón y se guarda en cualquier rincón

Viajar con una barbacoa no tiene por qué significar hacerlo con un armatoste que ocupe medio maletero, y ésta es una prueba de ello.

Preparar una buena comida al aire libre es uno de esos placeres que todos disfrutamos cuando el tiempo acompaña. Muchas veces lo que nos frena a organizar algo es pensar en el engorro de cargar con equipos pesados o buscar un lugar fijo donde cocinar. Pues bien, la barbacoa plegable de carbón de la marca Grillmeister llega para quitarse esos miedos de un plumazo.

Lo más llamativo de este modelo es su concepto de portabilidad total. No estamos ante un armatoste que ocupa medio maletero, sino ante un diseño pensado para llevar a cualquier escapada sin que suponga un esfuerzo extra. Es abrirla, colocar el carbón y ponerse manos a la obra en un santiamén.

Ahora puedes hacerte con esta barbacoa plegable por menos de 22 euros en la web de Lidl. Es un precio realmente ajustado para un accesorio que permite montar un festín en el campo o en la playa sin tener que dejarte una fortuna en el intento.

Cuando llega la hora de recoger, el diseño de este producto brilla de verdad. Al ser completamente plegable, se queda en una altura de tan solo 4,5 cm, permitiendo que guardes todos los componentes en su interior. Queda todo cerrado y recogido, evitando que te manches el coche o la mochila de ceniza al volver a casa.

Una parrilla de acero cromado

Su construcción en acero con revestimiento en polvo promete un buen aguante a pesar del uso constante. La parrilla de acero cromado incluye un mango extraíble muy práctico, lo que facilita bastante la tarea de mover los alimentos mientras se cocinan o de limpiar la rejilla una vez que todo se ha enfriado.

A pesar de su reducido tamaño, la superficie de cocinado de 33,5 x 23 cm es más que suficiente para preparar raciones decentes para un par de personas o un grupo pequeño. La bandeja para el carbón cuenta con sus propios orificios de ventilación, algo fundamental para que el fuego se mantenga vivo y la comida salga en su punto.

Con un peso aproximado de 2,8 kg, es un equipo ligero que no te dejará la espalda destrozada después de una caminata. Se monta con mucha sencillez para alcanzar una altura de trabajo de 39 cm, lo que ayuda a estar cómodo mientras estás pendiente de las brasas durante la jornada.

Aunque no cuenta con ruedas ni termómetro integrado, hay que entender que su enfoque es totalmente distinto al de las barbacoas fijas de jardín. Aquí prima la ligereza y la capacidad de almacenamiento, ganando puntos en versatilidad para esos momentos donde improvisar es la clave del éxito.

Es una opción muy interesante si buscas algo funcional para el fin de semana sin perder el norte con gastos excesivos. Es de esas compras que se amortizan pronto nada más celebrar la primera reunión entre amigos al aire libre, aprovechando al máximo los días de buen tiempo.