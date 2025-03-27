No hay 'runner' que tenga (o quiera) los cascos de moda, y Amazon los acaba de rebajar más que nunca

Los auriculares de conducción ósea son cómodos y muy recomendables para deportistas, puesto que evitan caídas.

Puede que si has salido a correr o a caminar por un parque últimamente, te hayas fijado en que muchos runners se han pasado a un tipo de auricular distinto a los que estamos acostumbrados a ver. Son los llamados cascos de conducción ósea, que transmiten el sonido por vibraciones a través de la mandíbula.

Por raro que suele, la realidad es que se oye muy bien, y además tiene la clara ventaja de no bloquear el oído y no incomodar, y eso hace que para el running sean perfectos. Dicho esto, no suelen ser del todo baratos si quieres unos de una marca de confianza, y ahí hay una que es la clara dominante en el sector: Shokz.

La buena noticia es que Amazon está liquidando prácticamente todos sus modelos desde 74 euros, que no está nada mal, aunque son los Shokz OpenRun Pro 2 los más completos, y están rebajados a "solo" 169 euros.

Shokz OpenRun Pro 2 Estos cascos de conducción ósea son ultraligeros y tienen una gran autonomía de batería.

Sigue siendo una inversión importante, pero la calidad del audio, de los micrófonos y la autonomía de batería lo justifica, y si eres de los que no contempla jamás correr o rodar en bici sin escuchar música, lo vas a agradecer.

Otro aspecto en el que han mejorado con respecto a versiones anteriores es que ahora tienen USB Tipo C para carga y transferencia de datos, así que puedes usar el cargador del móvil, sin ir más lejos.

Sonido de calidad y sin molestias

La conducción ósea convierte a estos cascos en una opción ideal para quienes encuentran incómodos los auriculares intrauditivos , especialmente durante actividades físicas prolongadas. No es poco habitual, ya que simplemente mucha gente no los soporta.

Para runners, los OpenRun Pro 2 son un compañero perfecto. Al no bloquear el canal auditivo, permiten mantener la conciencia del entorno, algo crucial para correr en calles o parques donde escuchar el tráfico y otros sonidos ambientales es esencial para la seguridad.

La calidad del audio es sorprendentemente buena, con graves más potentes que en modelos anteriores de la marca, lo que hace que la música motive sin sacrificar la percepción de lo que ocurre alrededor.

El diseño ergonómico y ultraligero –apenas 29 gramos– hace que se olviden por completo durante la carrera, sin riesgo de que se caigan incluso en los movimientos más bruscos. La resistencia al sudor IP55 garantiza que no se dañen con el sudor y que estén a salvo incluso si te llueve, y la batería de 10 horas de autonomía cubre sin problemas varias sesiones de running antes de necesitar recarga.

Los ciclistas también encuentran en estos auriculares un aliado excepcional, sobre todo como manos libres. Los puedes llevar colocados y atender llamadas sin tener que sacar el móvil, algo que en bici es absolutamente imposible y además está prohibido.

Aunque no aíslan el sonido ambiental como unos auriculares con cancelación de ruido tradicional, los OpenRun Pro 2 han mejorado significativamente su rendimiento respecto a modelos anteriores. La tecnología de conducción ósea premium reproduce frecuencias más amplias, logrando un sonido más rico y detallado, especialmente en voces y instrumentos agudos.

La carga rápida es otra ventaja práctica: solo 5 minutos de carga proporcionan hasta 1.5 horas de reproducción, ideal para esos días en que nos olvidamos de cargarlos antes de salir a entrenar.