10.000 motoristas confían en él: este candado con alarma para motos es el más vendido en Amazon

No son pocos los robos de motos que se producen a diario, sobre todo de las más valiosas, por eso los que tienen estos modelos siempre prefieren pagar el extra de una plaza de garaje. Dicho esto, no todo el mundo puede e incluso las motos menos costosas tienen su "público" entre los ladrones.

Si aparcas la tuya en la calle y te inquieta la perspectiva de que una mañana no esté, hay muchos sistemas de seguridad, pitones, candados de U y hasta GPS localizadores, pero cada vez lo que está más de moda son los candados con alarma, que puedes encontrar en tiendas como Amazon.

Estos candados detectan el movimiento y el intento de manipulación y emiten un estridente sonido, como hacen los coches. En Amazon, sin ir más lejos, hay un modelo que se sitúa en el top ventas y que acumula ya más de 10.000 comentarios con 4,5 estrellas de media, y por solo 25,99 euros.

Candado REAPP con alarma Este candado para moto se coloca en el freno de disco y alerta de forma sonora ante cualquier movimiento o manipulación.

110 decibelios para que duermas tranquilo

Concebido específicamente para proteger uno de los puntos más vulnerables de cualquier motocicleta —el disco de freno—, este candado se sitúa como obligatorio para mucha gente, consciente de los crecientes índices de robo de estos vehículos cuando duermen en la calle.

Su doble sistema de protección ofrece una tranquilidad, alertando al propietario y disuadiendo eficazmente a posibles ladrones mediante una alarma de 110 decibelios, comparable al ruido producido por una sierra eléctrica o un concierto de rock a corta distancia.

Fabricado en acero templado, el cuerpo principal del candado ha sido diseñado para resistir los métodos de manipulación más comunes.

Su robusta construcción soporta eficazmente intentos de corte con herramientas manuales, mientras que el mecanismo de cierre reforzado presenta una notable resistencia al taladrado y al ganzuado. El pin de bloqueo, también fabricado en acero endurecido, penetra con precisión milimétrica en los orificios del disco de freno, inmovilizando la rueda e imposibilitando el desplazamiento de la motocicleta incluso si los sistemas de encendido han sido forzados.

Esta característica resulta fundamental, pues transforma cualquier intento de robo en una maniobra ruidosa, y no es fácil llevarte así como así una moto sin que nadie se dé cuenta.

Alarma progresiva ante distintos tipos de vibraciones

El sensor de movimiento detecta incluso las vibraciones más sutiles, activándose ante cualquier manipulación no autorizada. Una característica particularmente ingeniosa es su sistema de alerta progresiva: ante movimientos leves o vibraciones ocasionales —como las producidas por un peatón que tropieza accidentalmente con el vehículo—, el candado emite una serie de pitidos de advertencia de bajo volumen.

Sin embargo, si las vibraciones persisten o se intensifican, señal inequívoca de un intento de manipulación, la alarma despliega toda su potencia sonora alcanzando los 110 decibelios, un nivel capaz de alertar a transeúntes y residentes en un radio considerable, incluso en entornos urbanos ruidosos.

La alimentación del sistema electrónico corre a cargo de una batería de litio CR2 de larga duración, reemplazable cuando sea necesario. El candado puede permanecer en estado de vigilancia durante meses sin necesidad de sustitución de la batería. Un indicador LED discretamente integrado en el cuerpo del candado informa sobre el estado de carga, eliminando sorpresas desagradables en momentos críticos.

Su acabado en color amarillo fluorescente cumple una doble función: aumenta la visibilidad del dispositivo, recordando a posibles ladrones la presencia de un sistema de seguridad avanzado, y facilita la apertura cuando no hay mucha luz, ya que se ve mejor.

La versatilidad constituye otro de los puntos fuertes de este candado, siendo compatible con la inmensa mayoría de motocicletas, scooters y ciclomotores equipados con frenos de disco. El diámetro del pin de bloqueo ha sido cuidadosamente calibrado para adaptarse a las perforaciones estándar presentes en los discos de freno del mercado, sin importar el fabricante o el segmento del vehículo.