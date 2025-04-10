Esta moto eléctrica española está a la venta desde 1.699 euros, llega a 80 km/h y es perfecta para la ciudad

Esta moto eléctrica de Cecotec puede salirte a precio de ganga y te ahorrará mucho dinero en gasolina.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Si tienes una moto o piensas tenerla, hay una que presume de autonomía y de precio. Además, es perfecta para pasarse a la movilidad sostenible.

La movilidad urbana ha llegado para quedarse, y ya es habitual ver todo tipo de vehículos así por la ciudad, no solo coches, sino también bicicletas, patinetes y motos. Es una dinámica que no va a ir a menos.

Una marca española ha entrado fuerte en el sector, la valenciana Cecotec, que vende una motocicleta tipo scooter por solo 2.999 euros, y eso es sin ayuda alguna, ya que gracias a distintas subvenciones puedes rebajar su precio mucho más.

Por ejemplo, con el Plan Moves III puedes optar a 1.100 euros de descuento, pero es que si además entregas una vieja moto para desguace te puedes llevar otros 200 euros extra, así que el precio quedaría a 1.699 euros, que no está nada mal.

Cecotec Shark RS Esta moto eléctrica deportiva llega a 110 km de autonomía y alcanza una buena velocidad máxima para vías interurbanas.

Por este precio no hay otra alternativa más completa, y es que no es ni mucho menos una moto básica, ni por diseño, ni por batería ni por potencia.

Esta oportunidad es buena si tienes un trayecto claro para ir al trabajo en el que, con una moto, evitarías innecesarios y molestos embotellamientos mañaneros.

Hasta 80 km/h y diseño deportivo

Su diseño deportivo es muy llamativo, con líneas fluidas que no solo aportan un componente estético diferencial, sino que también hacen que sea más aerodinámica. Disponible en una variedad de colores que van desde el clásico negro mate hasta llamativos tonos metalizados, la Shark RS cuesta exactamente lo mismo en todas sus variedades.

La Shark RS cuenta con un motor eléctrico de alto rendimiento que le permite alcanzar una velocidad máxima de 80 km/h, una cifra que la posiciona como una opción ideal no solo para vías urbanas sino también para desplazamientos interurbanos.

Eso hace que sea una alternativa práctica incluso para quienes necesitan desplazarse entre localidades cercanas o desde zonas residenciales periféricas hasta el centro de las ciudades, con menos atascos y sin tantísimos problemas para encontrar aparcamiento, y además al ser una eléctrica, no está sujeta a restricciones.

Una inversión rentable a medio plazo

Uno de los aspectos más destacables de esta motocicleta es su relación calidad-precio y su rápida amortización económica. A pesar de su precio inicial asequible, la verdadera ventaja financiera se materializa con el uso diario. Al ser totalmente eléctrica, el ahorro en combustible es inmediato y sustancial; mientras que una motocicleta convencional de características similares puede suponer un gasto mensual considerable en gasolina, la Shark RS reduce este coste operativo a una fracción, limitándose al gasto en electricidad durante la recarga.

Cálculos conservadores estiman que, dependiendo del uso, la inversión inicial en una moto así puede amortizarse en un plazo de 12 a 18 meses únicamente con el ahorro en combustible, sin contar otros beneficios como la reducción en mantenimiento o las posibles ventajas fiscales para vehículos de bajas emisiones.

Su batería de litio extraíble constituye otro punto fuerte, ofreciendo una autonomía de hasta 110 kilómetros con una sola carga, más que suficiente para los desplazamientos diarios de la mayoría de los usuarios urbanos.

La posibilidad de extraer la batería facilita enormemente la recarga en entornos donde no es posible aparcar cerca de un punto de alimentación eléctrica. El tiempo de carga completa ronda las 5 horas, lo que permite recuperar toda la autonomía durante la noche o la jornada laboral.

La posición de conducción resulta natural y ergonómica, con un asiento amplio que admite cómodamente al conductor y un pasajero. La suspensión, calibrada específicamente para el entorno urbano, absorbe eficientemente las irregularidades del pavimento, mientras que su sistema de frenos combinado, con disco en ambas ruedas, garantiza paradas seguras y precisas incluso en condiciones climatológicas adversas.

La conectividad tampoco se ha pasado por alto en este modelo. Mediante una aplicación específica, el propietario puede monitorizar diversos parámetros de la motocicleta desde su smartphone, incluyendo ubicación en tiempo real, histórico de rutas, nivel de carga y avisos de mantenimiento programado.