Si tienes camper, este generador solar es perfecto: viene con paneles y es muy barato

Viajar en camper o acampar lejos de enchufes no significa renunciar a la electricidad. Un generador solar portátil puede darte la autonomía que necesitas.

Moverse con libertad tiene un coste: cargar el móvil, usar un portátil, mantener un ventilador encendido o tener una luz por la noche en mitad de la montaña no es tan sencillo cuando dependes de la batería del coche. Para los que viajan en camper o hacen escapadas largas, contar con una fuente de energía propia se ha vuelto casi imprescindible.

Los generadores solares portátiles llevan tiempo siendo una solución interesante. No requieren gasolina, no hacen ruido y pueden recargarse directamente con paneles solares, lo que los convierte en una buena opción tanto para quienes buscan autonomía como para quienes quieren reducir su dependencia de enchufes tradicionales. Además, han ido ganando en capacidad, velocidad de carga y estabilidad de uso.

Una de las opciones más famosas es la ALLPOWERS R600, una central eléctrica portátil que se puede conseguir por 187 euros en AliExpress con envío gratuito desde España. Ofrece buena potencia, múltiples puertos, batería de larga duración y opción de incluir panel solar. No es la más potente del mercado, pero sí una de las más completas por su precio.

ALLPOWERS R600 Generador solar ALLPOWERS R600 con batería LFP de larga duración, carga rápida, múltiples puertos y función UPS. Ideal para campers, escapadas o cortes de luz.



Ligera, compacta y preparada para el exterior



Lo que destaca de este modelo no es solo su tamaño compacto, sino su versatilidad real en situaciones cotidianas. Puedes cargar el portátil, usar una pequeña nevera, conectar una lámpara o incluso alimentar varios dispositivos al mismo tiempo sin preocuparte de que colapse. Tiene puertos de todo tipo: USB-A, USB-C, enchufes AC, encendedor e incluso carga inalámbrica para móviles.

La batería de 299 Wh con tecnología LFP (LiFePO4) promete una vida útil larga, con ciclos de carga que pueden superar las 3.500 recargas. Este tipo de batería también es más segura y estable, algo importante si la vas a usar en entornos variables como una camper en verano o en días fríos de montaña. La función UPS (sistema de alimentación ininterrumpida) permite mantener la corriente en caso de corte eléctrico, útil también en casa si lo necesitas como respaldo.

El proceso de carga también es eficiente: puede enchufarse a la red, al coche o a paneles solares, y si optas por la carga rápida, puede pasar del 0 al 100 % en una hora. Esto, para quien no quiere estar esperando medio día a que se recargue antes de salir, marca una gran diferencia. Además, tiene varios modos de carga (incluido uno silencioso) para adaptarse a cada situación.

Una herramienta que da libertad



Este tipo de generadores no están pensados solo para emergencias. Cada vez más personas los integran como parte habitual de su equipo de viaje, sobre todo si hacen vida nómada o pasan tiempo en lugares donde no hay acceso continuo a electricidad. En una camper, por ejemplo, permite desconectarte sin renunciar a ciertos básicos: cargar una batería externa, usar luces LED o incluso calentar agua con una pequeña resistencia.

También tiene su lugar en casa, como solución de respaldo en caso de cortes de luz o para alimentar dispositivos sensibles. La función UPS del R600 reacciona en apenas 10 milisegundos ante un corte eléctrico, lo cual puede ser importante si tienes un router, un equipo médico o un ordenador que no puede apagarse de golpe.

Por su tamaño y peso, no resulta incómodo de mover, así que también sirve para campings, picnics o pequeños talleres improvisados. Incluso si no eres un gran aventurero, tener un generador de este tipo a mano puede simplificarte más de un imprevisto, sobre todo si vives en zonas rurales o haces escapadas ocasionales.