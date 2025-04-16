Da igual el coche que tengas: esta cámara trasera de solo 15 euros te ayuda a aparcar como a los de alta gama

Aparcar en paralelo o salir de un garaje estrecho no tiene por qué convertirse en una prueba de nervios. Con una cámara trasera como esta, cualquier coche puede ganar en seguridad y comodidad sin apenas esfuerzo.

En los últimos años, los sistemas de ayuda al aparcamiento se han convertido en una característica habitual en los vehículos nuevos. Sin embargo, quienes conducen coches algo más veteranos saben que maniobrar marcha atrás sigue siendo una fuente habitual de estrés, especialmente en ciudades con plazas estrechas y escasa visibilidad.

Por suerte, ya no es necesario cambiar de coche para beneficiarse de estas ventajas tecnológicas. Las cámaras de visión trasera se han democratizado y ahora existen opciones muy accesibles y fáciles de instalar que ofrecen resultados muy buenos. Este tipo de accesorios son muy útiles para personas que aparcan en garajes oscuros, conducen en zonas muy transitadas o quieren evitar pequeños golpes que pueden salir caros.

Además de ofrecer una visión más clara de lo que sucede detrás del vehículo, muchas de estas cámaras incluyen guías visuales, visión nocturna o resistencia al agua, lo que las hace útiles en prácticamente cualquier circunstancia. Y lo mejor es que, en general, son productos compatibles con la mayoría de pantallas multimedia o retrovisores digitales que ya tengamos instalados, y algunas son tan baratas que apenas cuestan 15 euros.

Una cámara que cumple con lo básico (y más)



Con esta cámara de visión trasera puedes aparcar o dar marcha atrás tranquilamente sin peligro de colisionar con obstáculos. Kuuleyn

La cámara de visión trasera Kuuleyn ofrece una lente gran angular de 170 grados, lo que significa que cubre un campo de visión lo suficientemente amplio como para minimizar los ángulos muertos más habituales. Esta amplitud de imagen es muy útil para ver bordillos, columnas o vehículos que se aproximan por los laterales mientras realizas una maniobra de marcha atrás.

Otro punto fuerte es su capacidad para funcionar incluso en condiciones de baja visibilidad. Gracias a su visión nocturna, permite ver claramente durante la noche o en garajes mal iluminados, algo que, aunque parezca un detalle menor, marca una gran diferencia en la práctica. También destaca por su resistencia al agua, lo que permite usarla durante lluvias o al lavar el coche, sin miedo a que se dañe con la humedad.

Además, incluye una línea guía que aparece superpuesta en la imagen proyectada. Estas líneas ayudan a calcular distancias y orientar el vehículo de forma más precisa, reduciendo el riesgo de roces o golpes al aparcar en paralelo o en batería. Para quienes no estén acostumbrados a utilizar referencias visuales, se convierte en un elemento muy intuitivo y fácil de asimilar tras solo un par de usos.

Un accesorio asequible que puede evitar disgustos



Instalar una cámara de visión trasera como esta puede parecer una mejora menor, pero a medio plazo supone una gran diferencia en la experiencia de conducción diaria. No solo por la comodidad que ofrece al aparcar, sino también por la tranquilidad de saber que puedes ver claramente si hay algún obstáculo, un bordillo alto o incluso un peatón pasando por detrás.

Este tipo de dispositivos también tiene valor desde el punto de vista económico. Evitar un simple roce con una columna o una farola puede ahorrarte visitas innecesarias al taller, franquicias del seguro o, peor aún, reclamaciones de terceros.

La cámara de Kuuleyn, en concreto, es compacta y discreta, con un diseño pensado para integrarse en la estética del coche sin desentonar. Se instala generalmente en la zona del portón trasero o cerca de la matrícula, y su pequeño tamaño facilita que quede bien colocada sin llamar demasiado la atención.

Este tipo de cámaras de visión trasera se están convirtiendo en una mejora muy valorada por los conductores que no tienen intención de cambiar de coche a corto plazo, pero quieren dotarlo de pequeñas ayudas que hacen el día a día más fácil. La propuesta de Kuuleyn es un buen ejemplo de cómo la tecnología puede estar al alcance de todos los bolsillos sin renunciar a lo esencial.