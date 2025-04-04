Este accesorio puede salvarte la vida y deberías llevarlo en el coche: solo cuesta 10 euros

Los elementos de seguridad en el coche nunca son suficientes y hay que saber cómo actuar en caso de accidente o avería.

Los cinturones son uno de esos elementos que ha hecho progresar y mucho, muchísimo, la seguridad al volante, reduciendo notablemente la siniestralidad en carretera desde hace varias décadas. Sin embargo, ante un accidente, puede que sean tu peor enemigo.

Hay situaciones en las que es imposible, sobre todo si el mecanismo de liberación queda dañado, liberarse del cinturón. No queda más remedio que cortarlo, pero es que el cinturón de seguridad está hecho precisamente a prueba de roturas. Ahí es donde entra la solución que Amazon fabrica y vende bajo su propia marca Amazon Basics, y por apenas 10 euros.

Con un filo extraordinariamente cortante, puede llegar a salvarte la vida, ya que en un choque hay muchas cosas que pueden salir mal: puede que el cinturón te atrape, puede que haya llamas en el coche o puede que caigas a algún cuerpo de agua.

Cortador de cinturón de seguridad y martillo rompecristales Este accesorio es un 2x1 de seguridad que siempre deberías llevar en tu coche.

No solo sirve para cortar el cinturón, sino que es una herramienta 2x1, que incluye martillo para romper el cristal y poder salir del coche si la puerta ha quedado bloqueada, que es algo que suele ocurrir, sobre todo en impactos laterales.

El material del martillo es el tugsteno, con punta afilada también para quebrar el cristal al primer golpe, como el que usan los martillos que suelen verse en el transporte público precisamente para el mismo fin.

No es nada descartable que, en algún momento, la Dirección General de Tráfico acabe por hacer obligatorio llevar algún tipo de accesorio de seguridad de esta clase, como ha ocurrido por ejemplo con las luces de emergencia que sustituyen a los viejos triángulos.

Por el precio que tiene, no es dinero y no cuesta nada llevarlo en el coche, por ejemplo colgado junto al cinturón de seguridad o en la guantera, y siempre mejor si llevas un par de ellos, para piloto y copiloto cuanto menos.

Una de las pocas pegas que se le pueden poner es que el precio es tan bajo que ni llega a los 35 euros, la cifra que Amazon marca para hacerse cargo de los gastos de envío en tu pedido.

Dicho esto, si tienes cuenta Prime el envío te sale gratis, así que quizás te compensa darte de alta en el mes de prueba gratis si no lo has hecho antes, que consta de 30 días sin compromiso de permanencia y que puedes dar de baja cuando quieras.