¿Positivo o negativo? No esperes a que te multen: este alcoholímetro te lo dice antes de que arranques

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Para tener un alcoholímetro ya no hace falta ser Guardia Civil, y de hecho puede ser recomendable llevarlo en el coche.

Si bebes, no conduzcas. Esto es así de simple y para recalcar que la primera gota de alcohol ya aumenta el riesgo de sufrir un accidente, la Dirección General de Tráfico (DGT) rebajó un poco más el umbral a partir del que se da positivo en el pasado verano.

No obstante, si eres de los que duda, siempre es mejor curarse en salud. Si puede ser, que des positivo en tu propio alcoholímetro antes de arrancar el coche que darlo en el de la Guardia Civil, y así te ahorras la multa y el posible accidente. Por suerte, tener un alcoholímetro es algo ya al alcance de cualquiera.

Amazon mismo vende un modelo con más de 1.000 comentarios por unos 37 euros, pero se trata de un alcoholímetro bastante básico. Hay otro mucho más completo y de una marca conocida como Baseus que sale bastante más barato, por solo 17 euros.

Alcoholímetro Baseus Este alcoholímetro con pantalla LCD ofrece una medición precisa de alcohol con solo soplar.

Son solo dos de las muchas alternativas que hay a la venta, aunque todas funcionan más o menos igual con sus pequeñas diferencias. Soplas y tras unos diez segundos se muestra la cantidad de alcohol detectado.

Hay modelos que hasta alertan cuando has superado el umbral legal, aunque es cierto que dicho umbral va cambiando según el país y según el momento, así que es mejor saber directamente hasta dónde puedes llegar bebiendo y actuar en consecuencia.

Ahora mismo el límite es de 0,10 mg/l, rebajado desde los 0,25 mg/l de antes del verano pasado, es decir, que está a menos de la mitad, un hachazo bastante considerable para evitar aún más muertes en carretera.

Baseus es una marca especializada en todo tipo de pequeños gadgets tecnológicos, como por ejemplo cargadores, baterías externas o infladores de neumáticos, y aquí abre un nuevo e interesante mercado.

Su alcoholímetro es minimalista al máximo y cabe sin problemas en la guantera, y por el precio que tiene merece la pena llevarlo incluso si no sueles tomar ni una cerveza.