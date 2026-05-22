El calor ya está aquí: este aire acondicionado de 219 euros siempre se agota, así que es mejor darte prisa

Si quieres tener la seguridad de que cualquier habitación de tu casa estará fresca este verano, un climatizador portátil es una compra muy top.

El verano acecha y, seamos sinceros, la perspectiva de pasar otra tarde sudando frente al ventilador de toda la vida no entusiasma a nadie. Cuando el calor aprieta de verdad, esos aparatos tradicionales solo mueven el aire caliente de un lado para otro, creando una especie de efecto horno bastante insufrible. Llega un punto en el que necesitas una solución contundente para mantener el tipo dentro de casa y no terminar pegado al sofá.

Para sobrevivir a las jornadas más asfixiantes, un equipo potente y versátil se convierte en el mejor aliado de tus tardes de lectura o partidas de videojuegos. El ForceClima 9150 está pensado para enfriar habitaciones medianas de forma rápida, atacando el bochorno desde el primer minuto. Su diseño compacto permite colocarlo en cualquier rincón estratégico sin que termine estorbando en mitad del salón.

Cecotec ForceClima 9150 Cómpralo en Cecotec Este aire acondicionado portátil es bastante económico y sirve también para el invierno, pues cuenta con calefacción. Tiene potencia frigorífica de 9.000 BTU.

Este climatizador portátil se encuentra disponible en la web de Cecotec por un precio de 219 euros, una cifra bastante tentadora para salvar la temporada estival. Por ese coste te aseguras un aparato con una capacidad de enfriamiento de 9000 BTU, lo que se traduce en unas 2250 frigorías ideales para aclimatar espacios de hasta 25 m2 sin que sufra tu bolsillo.

La tecnología que incorpora este modelo permite gestionar el ambiente doméstico a través de cuatro modos de funcionamiento diferentes. Puedes utilizarlo como refrigeración pura, activar el modo ventilador si refresca por la noche o seleccionar su función de deshumidificación para eliminar la pesadez ambiental. El dispositivo es capaz de retirar hasta 24 litros de agua al día, algo que tus pulmones agradecerán en los días más húmedos.

Dos velocidades de aire y pantalla táctil

Para los momentos de descanso, el modo noche reduce el ruido y ajusta la potencia de forma gradual para evitar que te despiertes tiritando a mitad de la madrugada. Además, gracias a las dos velocidades de aire disponibles, tú decides si prefieres una brisa suave de fondo o un chorro potente para enfriar la habitación rápidamente tras volver de la calle. Todo se controla de manera muy intuitiva.

La comodidad es absoluta gracias al mando a distancia incluido, que te permite cambiar la temperatura o programar el temporizador de 24 horas sin moverte de la cama. Si te pilla cerca, su panel táctil con pantalla LED muestra de un vistazo la configuración elegida, facilitando enormemente el manejo diario del aparato. Olvídate de agacharte o pelear con botones duros e incómodos.

Uno de los grandes aciertos de este diseño es su movilidad total dentro de la vivienda. Cuenta con unas ruedas multidireccionales de 360 grados que facilitan el traslado de una habitación a otra sin tener que dejarte la espalda levantando peso. Así, puedes tenerlo en el despacho mientras teletrabajas y moverlo después al dormitorio principal cuando llegue la hora de dormir.

Para colmo, la marca incluye el kit completo de instalación para ventanas, un detalle fabuloso que evita tener que comprar accesorios extra por separado para evacuar el aire caliente. Por otra parte, utiliza el gas refrigerante R-290, un compuesto moderno que resulta mucho más respetuoso con el medioambiente y reduce la huella contaminante de tus electrodomésticos en el hogar.

Invertir en el confort del hogar durante los meses más duros del año siempre termina resultando una idea brillante. Disfrutar de una temperatura agradable mientras descansas, ves una película o trabajas mejora el humor de cualquiera de manera inmediata. Si buscas pasar un verano fresco y relajado, esta alternativa ofrece un rendimiento magnífico para plantar cara al termómetro.