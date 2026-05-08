El calor ya viene: este ventilador cabe en el bolso y en verano lo vas a agradecer

El calor no va a tardar en llegar este año, y cuando llegue se quedará una larga temporada. Seguro que te ha pasado eso de estar esperando el autobús o haciendo cola bajo un sol de justicia y sentir que te vas a derretir en cualquier momento. Pues bien, hoy he encontrado un invento de esos que parecen una tontería hasta que los pruebas y te salvan la tarde, literalmente. Se trata de un ventilador de mano que es pequeñísimo pero que sopla con una fuerza que ya quisieran algunos modelos de sobremesa.

Lo que más me ha sorprendido de este bicho es que no tiene las típicas dos o tres velocidades que no sirven para nada cuando el bochorno aprieta. Este modelo viene con nada menos que 120 niveles de potencia ajustables mediante un botón muy cómodo. Puedes ponerlo suave para que no te despeine mucho o darle caña a tope cuando necesites un chorro de aire helado de alta velocidad. Es una maravilla ver cómo un aparato tan compacto puede generar semejante brisa en cuestión de segundos.

La mejor parte es que ahora mismo te lo puedes llevar en AliExpress por menos de 1 euro si eres nuevo comprador en la plataforma. Sí, has leído bien, es un precio casi de broma para un dispositivo que además incluye una pantalla digital integrada. Es ideal para aprovechar y pedir un par de ellos ahora que están tan baratos, porque estas promociones para cuentas nuevas suelen durar un suspiro. Yo que tú no me lo pensaría mucho, porque por lo que cuesta un café te llevas un aliado contra el sudor que te va a durar todo el verano.

Esa pantalla de alta definición que te comentaba es superútil porque te marca tanto la velocidad que llevas puesta como el porcentaje de batería que te queda. Así no te llevas sorpresas desagradables quedándote a cero en el momento más inoportuno del día. La batería es de 500 mAh y, según el fabricante, aguanta unos 100 minutos de uso continuo con una carga completa. Para el tamaño que tiene, me parece una autonomía más que digna para aguantar esos trayectos calurosos o un paseo por el parque.

Recargable por USB

Además, te olvidas por completo de tener que andar comprando pilas cada dos por tres, que es un engorro y sale carísimo. Se carga mediante un cable USB que ya viene incluido en la caja, así que puedes darle energía con el cargador del móvil o incluso con un ordenador. Es un sistema muy práctico y moderno que lo hace ideal para llevarlo de viaje o tenerlo siempre listo en la mochila. En apenas un rato lo tienes otra vez al 100 por ciento de capacidad para seguir dándote aire fresco sin parar.

Otra cosa que me ha gustado mucho es el detalle del cordón que trae de serie para que lo lleves colgado de la muñeca. A veces vas cargado con bolsas o con el teléfono y se agradece tenerlo a mano sin riesgo de que se te caiga al suelo. De hecho, en las fotos se ve que incluso lo puedes enganchar por fuera de la mochila como si fuera un colgante decorativo. Al ser tan ligero, ni notas que lo llevas encima, pero te aseguro que cuando el termómetro sube, te alegras un montón de tenerlo localizado.

El diseño es bastante resultón y elegante, alejado de esos ventiladores de plástico barato que se rompen solo con mirarlos. Lo tienes disponible en varios colores, como un negro clásico con detalles morados o un blanco crema que queda muy fino y profesional. La rejilla frontal está diseñada para maximizar el flujo de aire, así que aprovecha cada revolución del motor interno. Es increíble lo mucho que ha avanzado la electrónica de consumo para meter tanta potencia en un espacio tan reducido.

Me lo imagino perfectamente como el regalo ideal para ese amigo que siempre se está quejando del calor en la oficina o para los niños cuando van de excursión. Al ser silencioso, no molestas a nadie mientras lo usas, lo cual es un punto muy a favor si estás en la biblioteca o en el cine. Es uno de esos accesorios que, una vez que lo metes en el bolso, se vuelve totalmente indispensable para sobrevivir a los meses de julio y agosto. Pues bien, la sensación de alivio instantáneo que da es algo que no tiene precio.

Estamos ante una de esas compras inteligentes que te hacen la vida un poquito más fácil por una inversión mínima. Tienes potencia de sobra, una construcción sólida y la comodidad de la carga por USB en un solo aparato. Si buscas algo para combatir las olas de calor sin gastarte un dineral en aire acondicionado, este ventilador portátil es la solución más directa. Aprovecha ahora que está a precio de saldo y prepárate para disfrutar de una brisa fresca allá donde vayas este verano.