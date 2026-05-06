No pases calor este verano: PcComponentes tira el precio de uno de sus aires Hisense mejor valorados

Se acerca el verano, y con él las olas de calor, por eso es tan importante que te aproveches de esta oferta si buscas o quieres cambiar tu aire acondicionado.

Con la llegada de los días de calor intenso, todos empezamos a dar vueltas a la idea de instalar algo que nos permita descansar por las noches. Es ese momento del año en el que te das cuenta de que un ventilador normal ya no es suficiente para combatir las altas temperaturas que se acumulan dentro de casa.

Buscando opciones que no disparen la factura de la luz, me he topado con este modelo de Hisense que utiliza tecnología Inverter para ajustar su potencia de forma inteligente. Es un aparato que no solo sirve para enfriar el salón, sino que también tiene una bomba de calor muy potente para cuando llegue el frío intenso.

Lo mejor de este equipo es que lo tienes ahora mismo con un 44% de descuento en la web de PcComponentes por 359 euros. Es una cifra muy competitiva para un sistema de climatización que incluye tantas funciones modernas y que además te garantiza un ahorro energético considerable gracias a su buena clasificación tipo A++.

Una de las cosas que más llaman la atención hoy en día es poder controlar la temperatura desde el móvil antes incluso de llegar a la puerta. Gracias a que lleva WiFi integrado, puedes encenderlo mientras vuelves del trabajo para encontrarte la casa perfecta nada más entrar, algo que resulta una maravilla absoluta en pleno agosto.

Opción de enfriamiento rápido

El equipo viene con cinco modos diferentes de funcionamiento para adaptarse a lo que necesites en cada momento del día. Tienes desde la opción Super Cool para cuando entras con mucho sofoco hasta el modo Eco, que está pensado para mantener el ambiente agradable gastando lo mínimo posible mientras descansas tranquilamente en el sofá.

Para los que nos preocupamos por la limpieza del ambiente, este aparato incluye filtros lavables y un sistema especial para que no aparezca moho en el interior. Es fundamental que el aire que respiramos en el dormitorio sea puro, y este sistema te avisa incluso de cuándo toca pasarles un agua a las mallas de protección.

A la hora de dormir, el ruido es un factor determinante y este split es sorprendentemente silencioso, bajando hasta los 25 dB en su punto más bajo. No hay nada peor que un zumbido constante que no te deja pegar ojo, por eso se agradece tanto que hayan cuidado este detalle para que apenas se note su presencia.

Además, es un equipo muy resistente que funciona sin problemas en condiciones ambientales extremas, aguantando desde los -15 grados hasta los 43 grados de calor exterior. Da igual si vives en una zona de montaña o en un sitio donde el sol pega con fuerza, porque la máquina responderá siempre de manera estable y segura.

Invertir en un sistema así es ganar en calidad de vida y en tranquilidad para toda la familia durante los próximos veranos, que prometen ser calurosos. Tener el control total sobre el clima de tu hogar de una forma tan eficiente y sencilla hace que el día a día sea mucho más llevadero. Es una solución fantástica para disfrutar del hogar con total plenitud.