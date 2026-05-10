Este aire acondicionado no necesita instalación, y aún mejor: es también calefacción

Con la que va a caer en 2026, lo de dormir dando vueltas en la cama por culpa del calor debería estar prohibido por ley. Si eres de los que no quiere meterse en obras interminables para poner un split fijo, un aire portátil como el ForceClima 12600 Nux Heating de Cecotec te cambia la vida en diez minutos. Lo sacas de la caja, lo enchufas y de repente tu salón pasa de ser un horno a convertirse en un refugio polar. Es increíble la fuerza que tiene, ya que con sus 12000 BTU enfría estancias de hasta 30 metros cuadrados sin despeinarse.

Lo que más me mola de este modelo es que no es el típico trasto que solo usas dos meses al año y luego estorba en el trastero. Al llevar bomba de calor, te sirve perfectamente para quitar el frío en invierno, convirtiéndose en un aliado para todo el año. Tiene cinco modos distintos, incluyendo uno de deshumidificación que es una salvación si vives en zonas de costa donde la humedad te pega la ropa al cuerpo. Pues bien, es como tener cuatro aparatos en uno solo, ocupando el mismo espacio y con un diseño bastante moderno.

Si te interesa, ahora mismo lo tienes con un 12% de descuento en la web oficial de Cecotec, quedándose en un precio de 379 euros. Teniendo en cuenta que te soluciona el clima de casa tanto en julio como en enero, me parece una inversión de lo más inteligente para no sufrir más de la cuenta. Además, al ser de clase energética A, no te va a dar un síncope cuando te llegue la factura de la luz a final de mes. Es el momento perfecto para pillarlo antes de que las temperaturas suban del todo y se agoten las existencias.

Viene con un mando a distancia para que no tengas que levantarte del sofá ni para cambiar el modo ni para ajustar la temperatura. La pantalla LED que lleva en el frontal es muy clara y te dice en todo momento qué está haciendo el aparato sin tener que adivinar nada. Me gusta mucho el modo noche, porque baja la intensidad para que puedas descansar sin que parezca que tienes un avión despegando al lado de la oreja. Tiene tres velocidades de aire, así que puedes ponerlo a tope al llegar a casa y luego bajarlo para mantener el fresquito.

Protección antiheladas y apagado programado

En el tema de la seguridad, los de Cecotec no se han andado con chiquitas y le han metido tres sistemas diferentes. Tiene protección antiheladas, un sensor que te avisa si el depósito de agua se llena y un sistema para que el compresor no sufra con apagones bruscos. Esto último es clave si quieres que el aparato te dure muchos veranos y no se rompa a la primera de cambio. Además, utiliza el gas R-290, que es mucho más respetuoso con el medio ambiente que los gases antiguos, algo que siempre se agradece.

El temporizador de 24 horas es otra de esas funciones que parecen una tontería hasta que las usas por primera vez. Puedes dejarlo programado para que se apague solo cuando ya te hayas quedado frito o para que se encienda un rato antes de que llegues del trabajo. ¡Es una gozada entrar en casa y notar ese golpe de aire fresco de golpe!, sobre todo después de haber estado asándote en la calle. También cuenta con una función de oscilación para que el aire se reparta bien por todos los rincones de la habitación.

Si el tema del agua te preocupa, incluye un tubo de drenaje para que pueda funcionar del tirón sin que tengas que estar pendiente de vaciarlo cada poco tiempo. La capacidad de deshumidificación es brutal, pudiendo sacar hasta 28 litros de agua al día del ambiente, lo que se nota muchísimo en la salud del hogar. Se siente un aparato robusto, de los que pesan pero que se mueven fácil gracias a las ruedas que trae en la base. Sin embargo, lo mejor es lo rápido que logra bajar los grados cuando la estancia está como un volcán.

Me recuerda a aquel verano que pasé en un piso sin aire y acabé durmiendo con una toalla mojada por encima; una experiencia que no le deseo ni a mi peor enemigo. Con este ForceClima te olvidas de esos dramas y recuperas la calidad de vida que te quita el bochorno insoportable. Al final, tener una temperatura agradable en casa es fundamental para estar de buen humor y poder concentrarse en cualquier cosa. Es un aparato potente, versátil y que cumple con lo que promete sin darte problemas raros.

Si buscas una solución potente y que no requiera taladrar paredes, esta oferta de Cecotec es para no pensárselo mucho. Por los 379 euros que cuesta ahora, te llevas un equipo de climatización completo que vas a amortizar en cuanto llegue la primera ola de calor seria. No esperes a que estemos a 40 grados para buscar soluciones desesperadas, porque entonces los precios suben y el stock desaparece. Hazte un favor y prepárate ya para disfrutar de un verano (y un invierno) como Dios manda.