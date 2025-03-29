De 100 a 42 euros: la espectacular caída de precio del Ring Intercom que convierte en 'smart' nuestro interfono

Con Ring Intercom, puedes abrir la puerta desde el móvil, hablar con tus visitas y recibir entregas de forma segura, y ahora está más barato que nunca.

Para quienes viven en edificios de pisos, el interfono es una herramienta imprescindible en el día a día. Sin embargo, en la mayoría de los casos, su funcionamiento sigue siendo el mismo de hace décadas: un timbre, un botón para abrir y poco más. Pero ¿y si pudieras responder a tu interfono desde cualquier parte del mundo, recibir notificaciones en el móvil o incluso compartir acceso con personas de confianza sin necesidad de darles una llave física?

Esto es lo que propone Ring Intercom, un dispositivo que convierte el interfono tradicional en un sistema inteligente con el que puedes abrir la puerta de tu edificio desde el móvil. Su instalación es sencilla y, una vez configurado, permite recibir notificaciones en tiempo real, hablar con quien esté llamando al portal e incluso autorizar accesos temporales a amigos, familiares o repartidores.

Además, ahora Amazon ha lanzado un descuento espectacular, dejándolo a un precio mucho más accesible: 41,99 euros, un descuento del 58% sobre su PVP. Si alguna vez has querido hacer más práctico el acceso a tu edificio sin cambiar de interfono ni depender de costosas instalaciones, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo.

El interfono de casa, ahora inteligente y más práctico



Con el Ring Intercom puedes recibir alertas en tiempo real y abrir la entrada de tu edificio estés donde estés desde tu smartphone. Amazon

El Ring Intercom no necesita instalación profesional ni modificaciones en el edificio. Se conecta de forma sencilla al interfono existente y, a través de la app de Ring, permite gestionar todas sus funciones desde el smartphone. De este modo, recibirás una notificación cada vez que alguien llame a tu puerta, pudiendo responder incluso si no estás en casa.

Además, su sistema de comunicación bidireccional permite hablar con la persona que llama al interfono en tiempo real. Esto es especialmente útil para coordinar entregas, recibir visitas o simplemente dar instrucciones sin necesidad de desplazarte hasta el telefonillo.

Pero una de las funciones más destacadas es la apertura remota, que te permite desbloquear el portal con un solo toque desde la app. Ya sea para dejar entrar a un familiar sin necesidad de llaves o para asegurarte de que un repartidor puede dejar un paquete dentro del edificio, este sistema ofrece comodidad y control sin precedentes.

Un paso más en la domótica accesible



Otra ventaja del Ring Intercom es su capacidad para compartir el acceso con otras personas de forma segura. Gracias a la función de llaves de invitado, puedes otorgar acceso a amigos, familiares o compañeros de piso sin necesidad de darles un código o una llave física. Desde la aplicación, puedes configurar el tiempo de acceso, establecer horarios o revocar permisos en cualquier momento.

Para quienes reciben paquetes con frecuencia, este dispositivo también facilita la entrega segura de pedidos de Amazon. Con la opción de verificación automática de repartidores, los transportistas pueden acceder temporalmente al portal para dejar el paquete dentro del edificio, evitando problemas como robos o entregas fallidas.

Otra ventaja importante es su compatibilidad con Alexa, lo que permite controlar el interfono con la voz si se dispone de dispositivos Echo compatibles. De este modo, es posible abrir la puerta o recibir alertas sin necesidad de usar el móvil, lo que resulta especialmente útil en casa.

Así, el Ring Intercom es un ejemplo de cómo la tecnología puede hacer más cómodo el día a día. Con este dispositivo, cualquier interfono convencional se convierte en un sistema inteligente, mejorando la seguridad y la comodidad del hogar. Ahora, con su gran descuento en Amazon, este gadget se convierte en una oportunidad aún más atractiva para quienes quieren modernizar su hogar con una inversión mínima.