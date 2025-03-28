Ni Android Auto ni CarPlay: Alexa en tu coche con el altavoz que Amazon ha rebajado

Convierte cualquier coche en un vehículo inteligente con Alexa sin necesidad de cambiar la radio ni instalar un sistema caro. Ahora, con esta oferta, el Echo Auto es más accesible que nunca.

La tecnología para vehículos ha avanzado a pasos agigantados, pero no todos los coches vienen con sistemas de infoentretenimiento de última generación. Android Auto y Apple CarPlay han revolucionado la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos en carretera, pero no siempre están disponibles en modelos más antiguos o en versiones básicas de vehículos nuevos.

Por suerte, hay soluciones accesibles que permiten disfrutar de muchas de sus ventajas sin necesidad de hacer un cambio drástico en el sistema del coche. El Echo Auto es la respuesta de Amazon a esta necesidad. Un pequeño dispositivo que lleva el asistente virtual Alexa al coche sin necesidad de pantallas táctiles, sin instalaciones enrevesadas y sin depender del sistema de la radio del vehículo.

Y lo mejor de todo es que Amazon ha rebajado su precio a la mitad, haciéndolo aún más atractivo para quienes buscan mejorar su experiencia al volante. Si alguna vez has querido llevar a Alexa contigo en la carretera, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo.

Un copiloto virtual que te facilita la vida



Con el Echo Auto podrás poner música, hacer llamadas, responder a mensajes y más con tan solo la voz. Amazon

El Echo Auto es mucho más que un altavoz Bluetooth para el coche. Su verdadera ventaja es la integración con Alexa, lo que significa que puedes acceder a información, reproducir música, recibir indicaciones y controlar otros dispositivos de casa, todo sin quitar las manos del volante.

Imagina estar atrapado en el tráfico y querer cambiar la música sin buscar el móvil o tocar la pantalla de la radio. Con el Echo Auto, basta con decir: "Alexa, pon mi lista de reproducción favorita en Spotify", y listo. Si prefieres escuchar las noticias, un pódcast o un audiolibro, también puedes hacerlo sin distracciones.

Además, sus cinco micrófonos están diseñados para captar tu voz incluso con el ruido del motor, el aire acondicionado o la música de fondo. No necesitas hablar alto ni repetir comandos. Es un asistente que realmente se adapta a las condiciones de conducción.

Más que música: Alexa al volante



Aunque muchos piensan en Alexa como una herramienta para el hogar, en el coche su utilidad es aún más evidente. El Echo Auto permite hacer llamadas, enviar mensajes y obtener indicaciones de navegación sin necesidad de tocar el teléfono.

Otra gran ventaja es su capacidad para gestionar recordatorios y tareas. Si recuerdas algo importante mientras conduces, solo tienes que decir: "Alexa, recuérdame comprar leche cuando llegue a casa", y la notificación te aparecerá en el móvil cuando llegues a tu destino. Y para quienes tienen un hogar inteligente, este dispositivo permite controlar luces, termostatos y otros aparatos desde el coche.

A diferencia de los sistemas de infoentretenimiento integrados en los coches modernos, que pueden costar cientos o incluso miles de euros, el Echo Auto es una solución asequible que no requiere instalación profesional. Se conecta fácilmente al coche mediante Bluetooth o un cable auxiliar, y en menos de cinco minutos ya está listo para usarse.

Su diseño compacto hace que apenas ocupe espacio en el salpicadero, y su soporte de ventosa permite fijarlo en el parabrisas o en cualquier parte accesible del coche. Además, viene con un cargador rápido USB para mantener el móvil con batería durante todo el viaje.