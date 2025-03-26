Cambia de radio, no de coche: esta tiene Android Auto y su precio en Amazon sorprende

Actualizar el sistema multimedia del coche ya no requiere pasar por el taller ni gastar una fortuna. Con pantallas como la de Volam, puedes tener Android Auto, mapas y música en segundos.

Atrás quedaron los tiempos en los que conectar el móvil al coche era un proceso lento, limitado o directamente imposible. Hoy, con Android Auto y Apple CarPlay, basta con un gesto para tener el navegador, la música y los mensajes en una pantalla accesible, ordenada y segura. Pero no todos los coches vienen preparados de fábrica. Y ahí es donde entran en juego productos como este.

Las pantallas universales con Android Auto y CarPlay han democratizado el acceso a estas funciones avanzadas, permitiendo a cualquier conductor actualizar su vehículo sin pasar por el taller. Estas pantallas se colocan directamente sobre el salpicadero o parabrisas con una ventosa. Sin cables escondidos, sin desmontar el salpicadero y sin más herramientas que un mechero para el encendedor.

Durante las rebajas de primavera de Amazon hemos encontrado una opción que está arrasando por su relación calidad-precio. Se trata de la pantalla de la marca Volam, un dispositivo compacto con pantalla táctil que permite añadir funciones avanzadas a cualquier coche sin complicaciones. Y lo más sorprendente es su precio, muy por debajo de lo que suelen pedir por instalar un sistema completo en un coche más antiguo.

Todo lo que necesitas en 7 pulgadas



Con esta pantalla de 7 pulgadas, casi cualquier coche antiguo puede disfrutar de las ventajas de Android Auto o CarPlay. Volam

Este tipo de pantallas externas se ha vuelto popular entre quienes tienen vehículos sin pantalla integrada, o con sistemas antiguos que no ofrecen compatibilidad con smartphones. La Volam, en concreto, apuesta por una fórmula sencilla: pantalla táctil de 7 pulgadas, conectividad inalámbrica y soporte para CarPlay y Android Auto. Podrás conectar tu móvil y utilizar Google Maps o Spotify directamente desde la interfaz, sin necesidad de tocar el teléfono.

Además, es compatible con asistentes de voz como Siri o Google Assistant, lo que añade una capa más de comodidad y seguridad. Con un simple comando, puedes pedir indicaciones, enviar un mensaje o cambiar de canción sin apartar las manos del volante. También incluye una función de espejo que permite duplicar la pantalla del móvil, algo útil si quieres mostrar contenido que no esté disponible directamente desde las apps compatibles.

Una ventaja clave es su versatilidad a la hora de reproducir sonido. Puedes reproducir música mediante Bluetooth, conexión AUX o incluso una pequeña frecuencia FM. Esta última opción es muy práctica en coches más antiguos, mientras que el Bluetooth garantiza una mejor calidad de audio. El resultado es una integración sencilla con casi cualquier sistema de sonido.

Más allá del precio, lo práctico



Lo que hace interesante a este tipo de dispositivos (y a este modelo en particular) no es solo el precio, sino su enfoque funcional. Se instala en cuestión de minutos, sin necesidad de cables escondidos ni modificaciones en el coche. Esto no solo ahorra tiempo y dinero en talleres, sino que también permite llevártela contigo si cambias de coche o si compartes vehículo con otra persona.

Otro punto fuerte es el hecho de que la pantalla Volam no ocupa espacio ni interfiere con el uso del vehículo. Su soporte es discreto y ajustable, y el diseño permite retirarla fácilmente cuando no está en uso. Para quienes buscan un cambio rápido, reversible y sin comprometer la estética del salpicadero, este formato es ideal.

Y si bien no es compatible con absolutamente todos los modelos de coche ni con todos los móviles del mercado, es importante tener claro que cubre a la gran mayoría. Eso sí, conviene revisar la lista de excepciones antes de comprar, sobre todo si tienes un modelo muy reciente de smartphone o un coche con sistema cerrado.

Con todo, esta pantalla de Volam es un buen ejemplo de cómo la tecnología puede transformar la experiencia de conducción sin necesidad de invertir en un vehículo nuevo. Para quienes buscan mejorar su día a día al volante (ya sea por comodidad, por seguridad o por mantenerse conectados) este tipo de solución resulta difícil de ignorar.