El aceite para cuidar el motor del coche y alargar su vida útil, ahora tirado de precio: el litro está al 50%

Cuidar el motor del coche empieza por elegir un buen aceite. Y si puedes hacerte con uno de los mejores del mercado a mitad de precio, mejor aún.

Cuidar del motor del coche no es solo cuestión de pasar la ITV o cambiar el filtro de aire. Hay elementos fundamentales que garantizan su durabilidad y rendimiento, y el aceite es uno de ellos. Utilizar un lubricante de calidad es clave para mantener el motor protegido, reducir el desgaste y evitar costosas averías a largo plazo.

Entre los productos que cuentan con la confianza de mecánicos y usuarios, los aceites sintéticos de alto rendimiento llevan la delantera. Especialmente aquellos que no solo cumplen con los estándares más estrictos, sino que también han demostrado su eficacia tanto en el día a día como en condiciones extremas. Ahí es donde marcas como Castrol destacan.

Y ahora, el Castrol EDGE 5W-30 LL —uno de los lubricantes estrella del mercado— está disponible con un descuento significativo. Hablamos de una garrafa de 5 litros a mitad de precio, algo poco habitual si tenemos en cuenta su rendimiento, su durabilidad y la confianza que genera entre profesionales del sector.

Máxima protección, incluso en condiciones exigentes



Este aceite sintético reduce la fricción para ofrecer un máximo rendimiento del motor cuando más lo necesites. Castrol

El Castrol EDGE 5W-30 LL ha sido diseñado con la tecnología Fluid TITANIUM, que le permite adaptarse a las altas presiones del motor moderno. ¿Qué significa esto en la práctica? Que este aceite transforma su estructura física para hacerse más resistente justo cuando el motor más lo necesita, manteniendo las piezas del motor separadas y reduciendo al máximo la fricción.

Esta característica lo convierte en un aceite ideal para quienes hacen muchos kilómetros o utilizan el coche en trayectos urbanos con paradas constantes. En esas condiciones, el motor trabaja más y, si no está bien lubricado, puede desgastarse antes de tiempo. El EDGE 5W-30 LL se adapta a diferentes tipos de conducción y garantiza que el motor rinda al máximo sin comprometer su vida útil.

Además, es compatible con una amplia gama de vehículos, incluidos los del grupo VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda), BMW, Porsche y Mercedes-Benz. No solo cumple con sus especificaciones, sino que cuenta con homologaciones oficiales que respaldan su uso. Su formulación está pensada para motores gasolina y diésel (incluso los que cuentan con filtros de partículas o catalizadores) y su bajo contenido en cenizas lo hace respetuoso con estos sistemas anticontaminación.

Un básico en el maletero... o en el garaje



La denominación long life de este aceite no es solo un reclamo comercial: este lubricante permite intervalos de cambio de hasta 30.000 kilómetros, siempre que el fabricante del coche lo permita. Esto supone menos visitas al taller, menos gasto a medio plazo y mayor comodidad.

Y lo mejor es que su rendimiento no se deteriora con el paso de los kilómetros. Desde el primer uso hasta el siguiente cambio, el aceite mantiene sus propiedades lubricantes y su capacidad de protección.

Por todo esto, el Castrol EDGE 5W-30 LL alarga la vida útil del coche, mejora el rendimiento del motor y reduce el riesgo de averías. Que ahora esté disponible a mitad de precio no hace sino confirmar que a veces, la calidad también puede ser asequible. Y si tienes un coche moderno, este lubricante está hecho pensando precisamente en ti.