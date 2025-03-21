La bicicleta eléctrica que arrasa en Decathlon es perfecta para la montaña y ahora está 150 euros más barata

La bicicleta eléctrica de montaña E-Expl 520 semirrígida de 29” está diseñada para enfrentarse a todo tipo de terrenos, incluso los más exigentes. Ideal para aventurarse sin límites.

Si te apasiona el ciclismo y disfrutas perderte por rutas de montaña o caminos exigentes, sabrás que cada detalle marca la diferencia. Contar con el equipo adecuado puede transformar no solo tu rendimiento, sino también el disfrute de cada salida. La tecnología ha evolucionado y hoy las bicicletas eléctricas son compañeras que amplían las posibilidades sin renunciar al esfuerzo ni a la aventura.

Entre las opciones más completas que puedes encontrar en el mercado, destaca una propuesta de Decathlon pensada para quienes buscan un equilibrio entre potencia, autonomía y comodidad. Esta bicicleta de montaña, ahora con un descuento de 150 euros, ofrece características que la colocan como una gran opción tanto para quienes se inician en la e-MTB como para ciclistas con experiencia que quieren ir un paso más allá.

Gracias a su batería de 500 Wh, es capaz de recorrer hasta 80 kilómetros con una sola carga. Esto te da libertad para explorar rutas más largas y desafiantes sin preocuparte por la autonomía. Además, su motor Yamaha PWCE, que ofrece un par de 50 Nm y una asistencia de hasta 280%, convierte las subidas más duras en simples retos superados con fluidez.

Una forma diferente de disfrutar de la montaña



Esta bicicleta eléctrica está diseñada para travesías todoterreno con desniveles moderados. Decathlon

Una de las grandes ventajas de esta bicicleta eléctrica es su nivel de conectividad. A través de la app Decathlon Ride, compatible con iOS y Android, puedes monitorizar en tiempo real tus rutas, personalizar los niveles de asistencia eléctrica e incluso mantener el sistema actualizado. Esto la convierte en una compañera inteligente que se adapta a tus necesidades y estilo de pedaleo.

La información clave de cada recorrido se muestra en su pantalla ERGO 900 TFT, una pantalla a color que te ofrece control total sobre la bici. Dispone de cinco modos de asistencia eléctrica, incluyendo un modo automático que regula la ayuda en función del terreno, y un modo peatón, ideal para empujar la bici en momentos complicados o durante los tramos a pie.

En cuanto a la comodidad, el diseño ergonómico de esta e-bike destaca por mantener una posición elevada, reduciendo la fatiga en salidas prolongadas. Su suspensión delantera de 130 mm y el sillín Core 60° proporcionan una conducción suave y estable, incluso en terrenos irregulares. Los neumáticos de 29” con un grosor de 2,4” aseguran un excelente agarre y control.

Potencia, seguridad y ligereza en cada ruta



A pesar de su robustez, el chasis de aluminio 6061 aporta ligereza sin sacrificar resistencia. Esto, combinado con su motor eficiente y la gestión inteligente de los modos de asistencia, garantiza una experiencia de pedaleo ágil incluso en los trayectos más exigentes.

En el apartado de seguridad, la bicicleta incorpora frenos de disco hidráulicos Tektro M276, con discos de 180 mm tanto en la rueda delantera como en la trasera. Esto asegura un frenado preciso y potente, incluso en condiciones adversas como lluvia o terrenos resbaladizos, algo fundamental cuando se exploran rutas de montaña.

Esta bicicleta eléctrica de Decathlon, que ahora está 150 euros más barata, es una oportunidad perfecta para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica en la montaña. Su combinación de rendimiento, autonomía y tecnología hacen de ella una compañera ideal para tus próximas aventuras. ¿Listo para disfrutar de la libertad sobre dos ruedas?