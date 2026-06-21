Barbacoa 4 en 1: carne, paella y no es un trasto gigante en tu jardín

Si quieres una barbacoa que sirva para casi todo, no sea cara y encima tenga un diseño moderno, échale un vistazo a ésta de Cecotec.

Si eres de los que disfruta pasando el fin de semana rodeado de amigos mientras preparas algo rico en el jardín, seguro que has pensado más de una vez en hacerte con un equipo que esté a la altura. La barbacoa Dragonfire 3200 Kamado de Cecotec es precisamente ese tipo de compra que cambia por completo tus reuniones al aire libre, ofreciendo un rendimiento muy serio para cualquier aficionado a la cocina.

Su diseño cerámico no es solo un capricho estético, pues permite cocinar a temperaturas que llegan hasta los 1000 ºC. Esto significa que puedes sellar la carne de forma perfecta, manteniendo toda la jugosidad en el interior mientras logras ese toque ahumado tan característico que todo el mundo busca cuando se sienta a comer.

Ahora mismo tienes la oportunidad de comprar la barbacoa Dragonfire 3200 Kamado en la web de Cecotec por menos de 160 euros. Es una cifra muy competitiva si tenemos en cuenta todo lo que puede ofrecer este pequeño horno de exterior para tus comidas de los sábados o cualquier día que tengas invitados.

La versatilidad es otro punto que me gusta bastante de este modelo, ya que te permite hacer casi cualquier cosa que imagines. Puedes desde asar un buen corte de carne hasta ahumar pescado, hornear alguna masa o incluso guisar, todo con el mismo equipo y sin tener que estar cambiando de herramientas constantemente.

Doble sistema de ventilación

Su tamaño de 32 cm de diámetro la hace ideal para espacios que no sean gigantescos, aprovechando cada hueco de forma eficiente. No te dejes engañar por su aspecto compacto, porque la gestión del calor que permite su estructura hermética hace que puedas cocinar cantidades sorprendentes de comida para varias personas.

El control es fundamental cuando te pones delante de las brasas y aquí han pensado en todo. Gracias a sus sistemas de ventilación superior e inferior, puedes ajustar el flujo de aire al milímetro para que la temperatura no se desvíe ni un grado de lo que exige tu receta particular.

Además, el termómetro que lleva integrado te quita de encima gran parte del estrés que supone no saber qué ocurre ahí dentro. Solo tienes que echar un vistazo al indicador para estar tranquilo, sabiendo que el interior mantiene exactamente el ambiente que necesitas para que el plato salga en su punto.

La base de hierro fundido aporta esa estabilidad necesaria para que no tengas que preocuparte por nada mientras trabajas. El conjunto se siente sólido, pensado para aguantar batalla durante mucho tiempo mientras disfrutas preparando esas cenas que acaban siempre alargándose hasta altas horas de la madrugada.

En fin, si tienes ganas de mejorar tu equipamiento para cocinar fuera de casa o en tu propio patio, esta opción de Cecotec cumple con nota en todos los aspectos importantes. Solo te queda elegir el menú y empezar a disfrutar de ese sabor único que solo se consigue trabajando con un buen kamado de estas características.