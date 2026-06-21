Coche y patio como nuevos: agua a presión sin tener que ir a la gasolinera

Si tienes espacio suficiente, sabes que no todo es de color de rosa: mucho espacio significa mucho por limpiar, y si es un patio o una terraza al aire libre, hay mucha pero que mucha suciedad, y a veces no sale tan fácilmente a manguerazo limpio.

Ni digamos ya si además quieres tener el coche en condiciones, porque toca pasar por caja de la gasolinera o el autolavado más cercano, pero hay otra opción: tener tu propia hidrolimpiadora, para darle a presión a todo lo que quieras sacar. Lo bueno es que hay modelos desde apenas 69 euros, los más básicos de todos.

Cecotec HydroBoost 2400 AdvanceClean Cómpralo en Cecotec Esta hidrolimpiadora de gran capacidad es ideal para limpiar patio, coche y terraza, y con todos los accesorios necesarios para ello.

Rascándote un poco más el bolsillo tienes otras máquinas de agua a presión más completas, con más accesorios y mucha más potencia, que son ideales para combinar con jabón, con espuma y con cepillo para ir eliminando todo lo que no sale de normal.

Las Karcher suelen ser las más conocidas, pero poco a poco la española Cecotec se ha ido abriendo hueco en el mercado a base de precios bajos y envíos gratis, y merece la pena probar si lo de limpiar escoba y manguera en mano no te convence.

Fácil de mover y con accesorios para todo

La Cecotec HydroBoost 2400 AdvanceClean es una opción si necesitas un rendimiento superior al de los modelos básicos de entrada, pero sin dar el salto a un equipamiento de tipo profesional, muchísimo más caro

Tiene un motor de 2400 vatios que permite alcanzar una presión máxima de 170 bares, más que suficiente para eliminar el moho de las piedras del jardín o el barro seco de las llantas. Además, ofrece un caudal máximo de 480 litros por hora, un volumen de agua que agiliza el arrastre de los residuos.

Al emplear este tipo de tecnología, el consumo de agua disminuye en comparación con el uso de una manguera de riego tradicional, ya que la presión multiplica la eficacia del lavado con un menor gasto de recursos hídricos.

Viene con varios accesorios específicos diseñados para diferentes usos. Cuenta con una botella especial para jabón que genera una espuma densa, útil para ablandar la grasa de la carrocería del automóvil antes de pasar el agua. También incorpora una boquilla 'turbo' orientada a concentrar la salida del agua para limpiar juntas de baldosas o paredes de ladrillo donde las manchas son más persistentes. Por otro lado, la lanza pulverizadora permite regular el ángulo del chorro para tratar materiales más delicados.

El diseño está pensado para que sea fácil moverlo, ya que al fin y al cabo es un aparato bastante pesado. Tiene asa y ruedas que facilitan los desplazamientos por todo tipo de terrenos. Uno de los puntos prácticos de su estructura es la presencia de un enrollador de manguera integrado en la parte superior, lo que ayuda a mantener el cableado ordenado y protegido cuando se guarda en el trastero.