Este altavoz lo resiste todo: es impermeable y para la piscina o la playa no tiene rival

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Llevarte la música a cualquier parte es más barato quer nunca con este resistente altavoz que se vende en AliExpress.

Equipar tus escapadas veraniegas con un buen sonido es posible gracias al FRDMAX, un dispositivo diseñado para seguirte el ritmo. Este pequeño compañero se convierte en el aliado perfecto para tus tardes de sol, asegurando que tus canciones favoritas suenen en cualquier rincón.

Su ligereza es un factor clave, ya que apenas pesa 200 gramos y se transporta sin que lo notes en la mochila. De hecho, gracias a su clip de sujeción integrado, puedes colgarlo cómodamente de la bicicleta o del pantalón mientras caminas.

Por lo tanto, si buscas exprimir el verano al máximo, conseguir este FRDMAX por solo 5 euros es una oportunidad obligatoria. Su batería interna de 600 mAh ofrece la autonomía necesaria para acompañarte durante tus sesiones de piscina sin interrupciones.

Además, cuenta con conectividad Bluetooth 5.3, una versión que garantiza una estabilidad de conexión fantástica con tu smartphone. Esto significa que la música no sufrirá cortes molestos ni interferencias, incluso si te separas unos metros del dispositivo.

A pesar de su tamaño compacto, el interior esconde un sistema de dos canales capaz de ofrecer un sonido estéreo sorprendente. La marca ha integrado diferentes modos de audio para que disfrutes de unos bajos extra muy contundentes en espacios abiertos.

Por otra parte, la certificación IPX7 le otorga una resistencia fantástica frente a las salpicaduras de agua más intensas. Ya no sufrirás por los descuidos cerca de la orilla del mar o por la lluvia fina durante tus rutas de senderismo si decides llevarte el altavoz contigo.

Olvídate de sacar el teléfono con las manos mojadas cuando te llamen, ya que incorpora un práctico micrófono. Esta función de manos libres te permite responder llamadas directamente desde la toalla con una claridad de voz notable. Es ideal para tenerlo en el jardín mientras disfrutar preparando una barbacoa con amigos.

Como alternativa de reproducción, el dispositivo incluye una ranura para tarjetas de memoria que resulta de gran utilidad. Así puedes guardar tus listas de reproducción favoritas y escuchar música sin necesidad de consumir la batería del móvil. Como puedes apreciar, un dispositivo que ofrece mucho para lo que vale.

La combinación de resistencia, portabilidad y precio convierte al FRDMAX en una compra inteligente para tus vacaciones. Sácale el máximo partido a tus planes al aire libre con un equipo que soporta de forma excelente el trote diario y que está tirado de precio en la plataforma china.