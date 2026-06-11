Buen tiempo, sol y ¿barbacoa? Esta parrilla eléctrica no necesita carbón y es increíblemente barata

Llega el buen tiempo y con él esas ganas irrefrenables de montar una comida en el jardín o la terraza. Reconozco que soy de los que piensa que no hace falta ser un experto chef para disfrutar de una buena carne o unas verduras a la parrilla, simplemente se necesita el equipo adecuado y un poco de paciencia.

A veces nos complicamos demasiado buscando sistemas complejos, cuando lo que realmente apetece es llegar, enchufar y empezar a cocinar sin dar mil vueltas. Por eso, cuando he visto este modelo de barbacoa, me ha parecido una opción fantástica para quienes buscamos disfrutar de una barbacoa sin pasar horas encendiendo carbón o lidiando con humos molestos.

Si te interesa, ahora mismo puedes conseguir la PerfectSteak 4250 de Cecotec por 39,90 euros directamente en la web oficial de la marca. Un chollo, la verdad, teniendo en cuenta que es un equipo completo que incluye su propio soporte elevado y que te permite cocinar con bastante holgura.

Lo que más me gusta de este modelo es que no se anda con chiquitas en cuanto a fuerza. Con sus 2400 W tienes calor más que suficiente para que la carne quede en su punto, marcando esas rayitas típicas de la parrilla que a todos nos entran por los ojos nada más verlas.

La fiesta de la carne este verano

Además, el diseño es muy práctico. Esos soportes laterales y el inferior te salvan la vida cuando estás en plena faena, porque siempre necesitas un sitio donde dejar el plato, las pinzas o el aliño que estés usando. Imagínate no tener que estar haciendo equilibrios para sostener todo mientras das la vuelta a una hamburguesa.

Otro detalle que se agradece un montón es el panel cortavientos. A ver, seamos sinceros, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que el viento le fastidia el ritmo de cocinado cuando está fuera? Pues aquí ese problema está cubierto, y nunca mejor dicho.

La seguridad también está presente, algo fundamental en este tipo de aparatos. Tiene un interruptor que corta el funcionamiento si detecta que la barbacoa no está montada correctamente, así que puedes estar tranquilo si hay niños o mascotas correteando cerca mientras preparas el festín.

Limpiarla tampoco es una pesadilla, algo que suele echarnos para atrás a muchos a la hora de decidirnos por una eléctrica. La bandeja se desmonta con facilidad, así que la dejas lista para el próximo domingo sin tener que pelearte con la grasa durante media tarde.

Al final, se trata de simplificar los momentos compartidos con los amigos o la familia. Si buscas algo funcional, que ocupe poco y que te dé buenos resultados, dale una oportunidad a este modelo porque cumple de sobra con lo que promete.