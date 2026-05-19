No es una barbacoa, pero da el pego: parrilla eléctrica y con grill a precio de locos

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No te compliques ni manches con el carbón para disfrutar del sabor de lo auténtico este verano.

Lograr platos saludables y con ese toque especial tan deseado es sumamente sencillo con la Tasty&Grill 2000 Bamboo, un aparato que transforma tus comidas diarias en auténticas experiencias gourmet. Su diseño se integra perfectamente en cualquier mesa, permitiéndote cocinar frente a tus invitados mientras disfrutas de la conversación.

La versatilidad se convierte en su mayor argumento de compra gracias a una superficie mixta realmente inteligente. Mientras que la zona lisa es ideal para dorar verduras delicadas, pescados o incluso preparar un huevo frito, el área estriada clava el sellado de las carnes rojas.

Lener en casa este dispositivo por tan solo 54 euros supone una de esas oportunidades que solucionan los menús de toda la semana. La Tasty&Grill 2000 Bamboo incorpora una resistencia integrada que distribuye la temperatura de manera uniforme, evitando que unas zonas queden crudas y otras quemadas.

Detrás de su estética tan cuidada se esconde una potencia nada desdeñable de 2000 W que calienta la placa en tiempo récord. Olvídate de largas esperas para empezar a cenar, ya que este rendimiento garantiza un sellado rápido que mantiene los jugos dentro de los alimentos.

Además, el control total del cocinado está en tus manos mediante un termostato regulable con cinco niveles de intensidad diferentes. Ajustar el calor con precisión milimétrica te permite desde marcar un buen chuletón a fuego fuerte hasta mantener los platos templados antes de servir.

Con el objetivo de facilitar una alimentación más limpia, su revestimiento antiadherente de alta resistencia es clave para reducir el uso de aceites. Los alimentos se deslizan con total suavidad, permitiéndote cocinar recetas deliciosas de forma saludable sin que nada termine pegado al fondo.

El sentido práctico se ha cuidado al detalle a través de su buen tamaño de cocinado de 37,5 x 24,5 centímetros. Esta superficie resulta ideal para preparar varias raciones simultáneamente, logrando que toda la familia coma a la vez con total comodidad, y lo mejor de todo, sin mancharse las manos de carbón.

De igual manera, el mantenimiento posterior no te dará ninguna pereza porque la marca ha pensado en el día a día. Tanto la placa de aluminio fundido como la bandeja recogegrasas se desmontan por completo y son totalmente aptas para el lavavajillas.

La estructura exterior fabricada en madera natural aporta robustez y un aislamiento térmico impecable que previene que nadie se queme. La Tasty&Grill 2000 Bamboo puede ser la sensación en tu terraza este verano, tanto si tienes invitados como si cocinas para tu familia.