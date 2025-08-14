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Todo al flúor: los bañadores más bonitos para ellos son de Arena y ahora están al 50%

Los bañadores deben ser cómodos, pero también pueden ser bonitos.
Los bañadores deben ser cómodos, pero también pueden ser bonitos.Freepik
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Noticia

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Ainhoa Estaregui

Estos colores son tendencia este verano porque resaltan el bronceado de forma natural. 

Ahora que estamos a mitad de agosto, muchos empezamos ya a planificar septiembre con la vuelta a la oficina, al cole y a nuestras rutinas. Sin embargo, ¡aún nos queda verano para aprovechar! Así que, si no has estrenado el complemento más top del verano, que no cunda el pánico, todavía puedes hacerlo. 

De hecho, aunque creas que quedan pocas oportunidades de bañarnos en la playa o en el mar, ahora es el mejor momento para comprar un nuevo bañador, puesto que están rebajados en muchas tiendas. Este es el caso de la firma Arena que tiene para ellos unas propuestas cómodas y bonitas que ahora están al 50% en El Corte Inglés. 

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Todas ellas cumplen con dos de las tendencias de baño de esta temporada que, además, son atemporales: estilo deportivo y colores flúor. Así, los tonos vibrantes (y brillantes) son los reyes de la temporada. Esta combinación es ganadora porque consigue resaltar el bronceado de forma natural. Pero, lo mejor de todo, es que ningún modelo sobrepasa los 30 euros. 

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Tres bañadores buenos, bonitos y baratos

Bañador short de hombre de playa Evo Arena
Bañador short de hombre de playa Evo ArenaEl Corte Inglés
Comprar por 25 euros
Bañador de hombre Bywayx R Arena
Bañador de hombre Bywayx R ArenaEl Corte Inglés
Comprar por 15 euros
Bañador de hombre Evo Solid Arena
Bañador de hombre Evo Solid ArenaEl Corte Inglés
Comprar por 25 euros

Las tres propuestas seleccionadas son versátiles, ya que pueden usarse tanto para practicar deporte en el agua, como para las largas jornadas de descanso. Pero lo que más nos justan es que el tejido reciclado con el que están confeccionados ofrece un secado rápido, lo que garantiza la salubridad de la zona que está en contacto con el bañador. 

También son cómodos, gracias a un slip interior de mesh con un cordón interno ajustable. De hecho, muchos se pueden lucir con una camisa o polo por la calle, como parte de un look desenfadado de lo más estival. 

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