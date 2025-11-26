El atornillador Black & Decker con 1.500 opiniones vuela en el Black Friday: es un 25% más barato

Un atornillador a batería no puede faltar en ninguna casa, y si es de una marca de confianza como Black & Decker, mucho mejor.

Hay ciertas herramientas que uno no sabe que necesita hasta que las necesita de verdad, y cuando llega ese momento —generalmente un sábado por la tarde con la ferretería cerrada— te arrepientes de no haberlas comprado antes.

En el podio de los imprescindibles del hogar, justo al lado del martillo y la cinta métrica, está el atornillador eléctrico. Seamos sinceros: montar muebles de IKEA con la llavecita que viene en la caja es una tortura medieval que nadie debería sufrir en pleno siglo XXI.

Por eso, tener un buen atornillador eléctrico no es un capricho, es pura salud mental. Y si hablamos de marcas que llevan toda la vida solucionando papeletas domésticas, Bosch y Black & Decker son los reyes del baile. Esta última, precisamente, tiene un modelo que brilla con luz propia por su equilibrio entre potencia y precio, el Black & Decker BCD001C1-QW.

Black & Decker Atornillador a batería Este atornillador de 18V es versátil, potente y tiene una impresionante duración de la batería. Es perfecto para uso doméstico y hasta profesional. 44 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

La noticia es que Amazon y otras tiendas ya han dado el pistoletazo de salida a las rebajas del Black Friday, y este modelo concreto ha bajado hasta los 44 euros.

Como está ocurriendo ya con muchas ofertas, el 'stock' es siempre limitado, y cualquier ganga que veas puede agotarse en cualquier momento, así que conviene no esperar demasiado si el precio te convence.

Un atornillador potente que hasta puede taladrar

Es un precio de risa para una máquina que no es un juguete, sino una herramienta de 18 voltios de verdad. Porque esa es la primera gran diferencia que hay que entender: no estamos hablando de esos pequeños atornilladores de 3,6 voltios que sirven para apretar las gafas o un tornillo flojo del mando a distancia.

Este Black & Decker juega en otra liga. Con sus 18V de potencia, es capaz de enfrentarse a madera dura, metal y plástico sin despeinarse. De hecho, aunque su función principal y donde más brilla es como atornillador, tiene fuerza suficiente para actuar como taladro en muchas circunstancias, permitiéndote hacer agujeros en la pared para colgar cuadros, estanterías o cortinas.

Lo que hace que este modelo sea tan versátil es su embrague con 11 posiciones de par de apriete. Esto, que suena muy técnico, es básicamente lo que evita que destroces los tornillos o atravieses la madera por apretar demasiado. Puedes regular la fuerza exacta que necesitas: suave para montar un mueble delicado sin pasar de rosca, y fuerte para meter un tornillo largo en una viga.

Además, su velocidad variable en el gatillo te da un control total; cuanto más aprietas, más rápido gira, permitiéndote empezar despacio para que la broca no baile y acelerar cuando ya ha agarrado.

Otro punto a favor es su diseño. Es compacto y ligero, pesando poco más de un kilo con la batería puesta, lo que significa que no se te va a cansar el brazo si tienes que montar una librería entera. El mango tiene un recubrimiento de goma antideslizante que da mucha seguridad, y cuenta con una luz LED integrada que ilumina la zona de trabajo, algo fundamental cuando estás metido en el fondo de un armario o debajo del fregadero y no ves ni torta.

El sistema de batería es otro acierto. Viene con una batería de litio de 1,5 Ah que mantiene la carga durante meses si no la usas —olvídate de ir a cogerla y que esté muerta— y es intercambiable con todo el ecosistema de herramientas de jardín y bricolaje de 18V de Black & Decker.

Por 44 euros, te llevas el taladro, la batería y el cargador, un pack completo que amortizas la primera vez que tienes que montar algo en casa sin dejarte las muñecas en el intento. Es, posiblemente, la inversión más rentable que puedes hacer para tu caja de herramientas este Black Friday.