Sorpresa en Amazon: todas las ofertas de Black Friday, ya activas (¡y hay grandes chollos!)

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A pesar de que el Black Friday es el próximo viernes, Amazon ya ha activado prácticamente todas sus ofertas.

Seguramente lo has notado: el Black Friday cada vez dura más, y de un día pasó a ser una semana y luego prácticamente un mes. De hecho, ya hay tiendas que empalman el 11 del 11 con el Viernes Negro como si nada.

En el caso de Amazon, el gigante del comercio online en España, las ofertas van del 20 de noviembre al 1 de diciembre, aunque lógicamente todo está sujeto a disponibilidad, y lo que se agote, se agotó.

¿Por qué digo esto? Porque mucha gente ve una oferta en los días previos y decide esperar a ver si baja aún más, pero cuidado con esto porque nadie garantiza que la oferta vaya a llegar "viva" al propio viernes 28.

Lo que sí que es seguro es que las ofertas que están disponibles ahora y marcadas como Black Friday anticipado no van a bajar más de precio. Así funciona Amazon y lo va a seguir haciendo este año: lo que ves en la tienda es lo que hay hasta el 1 de diciembre y solo puede ir a peor si se acaban las unidades.

De todo lo que hay en oferta, he seleccionado los chollos más importantes, y algunos de ellos son de marcas como ghd o Dyson, que suelen agotar sus unidades antes de que llegue el Black Friday propiamente dicho.

Kindle

El lector de 'ebooks' de Amazon es el más vendido de la historia. Lala Azizli (Unsplash)

El Kindle 2024 es la última versión del lector de libros electrónicos más popular del mundo, y sigue siendo la mejor puerta de entrada al universo de la lectura digital.

Este nuevo modelo mejora lo que ya era un producto casi perfecto. Su pantalla de tinta electrónica de alta resolución (300 ppp) hace que el texto se vea tan nítido como en un libro impreso, sin reflejos, incluso a plena luz del sol. La gran novedad de esta generación es la inclusión de una luz cálida ajustable, una característica que hasta ahora estaba reservada a los modelos más caros.

Fire TV Stick 4K Plus

Fire TV Stick 4K Select (última generación) Amazon

El Fire TV Stick 4K Plus es la navaja suiza de la era del streaming, un pequeño dispositivo que transforma cualquier televisor en un centro multimedia de alto rendimiento.

Este modelo es compatible con la reproducción de contenido en 4K Ultra HD, y es compatible con los principales formatos de alto rango dinámico, como Dolby Vision y HDR10+, lo que garantiza una calidad de imagen muy buena.

Pero su gran ventaja respecto a otros modelos de la gama es su compatibilidad con WiFi 6, que ofrece una conexión mucho más rápida y estable, ideal para el streaming de contenido en 4K sin interrupciones, incluso en redes congestionadas.

Cosori CP158-AF

Freidora de Aire Cosori Fnac

La Cosori CP158-AF es una de las freidoras de aire más populares y vendidas del mercado, y no es para menos. Con una potencia de 1700W y una gran capacidad de 5,5 litros, es el electrodoméstico perfecto para cocinar para toda la familia (de 3 a 5 personas) de una forma mucho más saludable, ya que permite reducir la cantidad de grasa en hasta un 85%.

Su principal atractivo es su facilidad de uso. Cuenta con 11 programas preestablecidos para cocinar todo tipo de alimentos con solo pulsar un botón: desde patatas fritas y alitas de pollo hasta pescado, verduras o incluso postres.

Su pantalla táctil LED es muy intuitiva y te permite ajustar la temperatura (entre 77 y 205ºC) y el tiempo de cocción de forma manual.

Garmin Fenix 7X Pro Solar

Los relojes Garmin Fenix son los más buscados por runners y triatletas. Garmin

El Garmin Fenix 7X Pro Solar es mucho más que un reloj deportivo. Este reloj inteligente de alta gama está diseñado para resistirlo todo, con una construcción robusta que cumple con el estándar militar.

Su gran pantalla táctil es perfectamente legible bajo la luz del sol, y su revolucionario cristal Power Glass con carga solar le otorga una autonomía brutal: hasta 22 días en modo smartwatch y 73 horas con el GPS activado.

En su interior, alberga una cantidad ingente de sensores: pulsioxímetro para medir el oxígeno en sangre, altímetro, barómetro, brújula, y un preciso GPS multibanda compatible con GLONASS y Galileo.

Ofrece métricas de rendimiento avanzadas para decenas de deportes, monitoriza tu salud 24/7 (estrés, sueño, Body Battery...) y te permite llevar mapas y música sin conexión gracias a sus 32 GB de memoria.

ghd Air Dry Kit

Top previa Black Friday 20minutos

El ghd Air Dry Kit es el set definitivo para conseguir un secado de peluquería en casa. El corazón de este kit es el secador profesional ghd Air, un portento de la ingeniería con un potente motor de 2100W que proporciona un flujo de aire de alta presión para un secado ultrarrápido.

Pero su verdadera magia reside en su avanzada tecnología iónica, que reduce el encrespamiento y deja el cabello suave, pulido y brillante. El secador cuenta con control de temperatura y velocidad variables, además de un botón de aire frío para fijar el peinado.

Su diseño ergonómico lo hace cómodo tanto para diestros como para zurdos. El kit se completa con una boquilla de precisión para un secado más controlado, un difusor para dar volumen y definir rizos, un cepillo cerámico para un acabado profesional.

Dyson V8 Advanced

Su peso ligero nos permite limpiar incluso el techo. Dyson

La Dyson V8 Advanced es una aspiradora sin cable que combina potencia, versatilidad y un diseño inteligente. Equipada con el motor digital Dyson V8, que gira a 110.000 revoluciones por minuto, esta aspiradora genera una succión potente y constante de hasta 130 vatios de aire, capaz de atrapar el polvo y la suciedad de todo tipo de superficies, desde suelos duros hasta alfombras.

Ofrece hasta 40 minutos de autonomía sin pérdida de succión, y cuenta con dos modos de potencia para adaptar la limpieza a cada situación. Su sistema de filtración avanzado captura el 99,99% de las partículas microscópicas, expulsando un aire más limpio.

Además, su diseño acústico reduce el ruido, y es muy ligera y fácil de manejar. El cubo de 0,54 litros se vacía de forma higiénica con solo pulsar un botón. Es la herramienta perfecta para mantener tu casa impecable sin el engorro de los cables.

Echo Pop

Echo Pop Amazon

El Echo Pop es el altavoz inteligente de Amazon perfecto para iniciarse en el mundo de Alexa o para ampliar tu ecosistema de dispositivos conectados.

Su diseño semiesférico es compacto y moderno, ideal para habitaciones pequeñas o espacios reducidos como una mesita de noche o una estantería.

A pesar de su pequeño tamaño, su altavoz frontal ofrece un sonido potente y de alta definición, perfecto para escuchar música, pódcast o audiolibros.

Pero su verdadero potencial reside en Alexa, el asistente de voz de Amazon. Podrás pedirle que ponga tu música favorita desde servicios como Amazon Music, Spotify o Apple Music, que te diga las noticias del día, que configure alarmas y temporizadores, o que controle otros dispositivos inteligentes de tu hogar.

Apple AirPods 4

Apple ha diseñado los nuevos AirPods 4 con un cuerpo un poco más corto que la generación anterior. 20bits

Equipados con el nuevo chip H2, ofrecen una calidad de sonido excepcional y funciones inteligentes. El nuevo sensor de fuerza en la patilla te da un mayor control sobre la reproducción y las llamadas.

Además, son ideales para jugar gracias a su baja latencia y a la compatibilidad con audio de 16 bits y 48 kHz.

Con Audio Espacial personalizado y ecualización adaptativa, los AirPods 4 ofrecen una experiencia auditiva inmersiva y a medida, consolidándose como la opción perfecta para los usuarios del ecosistema Apple que buscan la máxima calidad y comodidad.

Cafetera superautomática Krups Roma

Esta cafetera ofrece 15 bares de presión para extraer el aroma y el sabor. Amazon

La cafetera superautomática Krups Roma es la solución perfecta para los amantes del buen café que buscan la comodidad de tener un barista en casa. Esta máquina te permite disfrutar de un espresso recién molido con solo pulsar un botón.

Su principal ventaja es el molinillo cónico de metal integrado, que muele el grano de café al instante para preservar todo su aroma y sabor. Gracias al sistema patentado Thermoblock Compact, el agua se calienta rápidamente a la temperatura ideal, garantizando una extracción perfecta en cada taza.

Su pantalla LCD es muy intuitiva y te permite personalizar la intensidad del café y el volumen de la taza a tu gusto.

Luz V16 Eurolight 3.0

Top previa Black Friday 20minutos

La Luz V16 Eurolight 3.0 es un dispositivo de seguridad imprescindible para cualquier conductor, diseñado para sustituir a los tradicionales y peligrosos triángulos de emergencia a partir de 2026.

Esta baliza de emergencia homologada por la DGT emite una potente luz ámbar con una visibilidad de 360 grados y un alcance de más de un kilómetro, asegurando que tu vehículo sea visible en cualquier condición meteorológica.

Su gran ventaja es que, en caso de avería o accidente, no necesitas bajar del coche para colocarla. Simplemente, la sacas por la ventanilla y la adhieres al techo del vehículo gracias a su potente base magnética.

MacBook Air M4

MacBook Air Triyansh Gill (Unsplash)

El MacBook Air M4 es la última evolución del portátil más popular de Apple, y eleva el listón de la potencia y la eficiencia. El corazón de esta máquina es el nuevo chip M4 de Apple, una bestia con una CPU de 10 núcleos y una GPU de 10 núcleos que ofrece un rendimiento espectacular tanto en tareas cotidianas como en trabajos más exigentes, como la edición de vídeo o el diseño gráfico.

La configuración base ahora parte de 16 GB de RAM, garantizando una multitarea fluida. A pesar de su increíble potencia, el MacBook Air mantiene su icónico diseño sin ventilador, lo que se traduce en un funcionamiento completamente silencioso y una autonomía que te permite trabajar durante todo el día sin preocuparte por el cargador.

Su pantalla Liquid Retina sigue siendo una maravilla, y los dos puertos Thunderbolt 4 te ofrecen una conectividad de alta velocidad.

Pack de Scottex Original de 96 rollos

AliExpress vende 96 rollos de Scottex más baratos que cualquier tienda. Colourblind Kevin (Unsplash)

El megapack de 96 rollos de papel higiénico Scottex Original es el aliado perfecto para la economía familiar, una compra inteligente que te permite ahorrar y olvidarte de reponer este producto básico durante meses.

Cada rollo está fabricado con la tecnología Onda Suave, que le confiere una textura acolchada y agradable al tacto, sin renunciar a la resistencia. Su doble capa garantiza un equilibrio perfecto entre suavidad y absorción.

Comprar este formato ahorro no solo te permite conseguir cada rollo a un precio mucho más bajo que en el supermercado, sino que también te da la tranquilidad de tener siempre una reserva en casa.

Rowenta Pure Pop

Top previa Black Friday 20minutos

El Rowenta Pure Pop es un cepillo de vapor que se va a convertir en tu mejor amigo para el cuidado de la ropa, tanto en casa como de viaje.

Con el tamaño de un secador de pelo, este dispositivo compacto es capaz de eliminar las arrugas de tus prendas en cuestión de segundos, gracias a su potente salida de vapor de hasta 20 g/min.

Se calienta en solo 15 segundos, por lo que es perfecto para esos retoques de última hora.

Pack de 110 pastillas Finish Powerball Power All in 1

Pastilla lavavajillas. Getty Images

El pack de 110 pastillas Finish Powerball Power All in 1 es la solución definitiva para conseguir una vajilla impecable sin esfuerzo y ahorrando dinero.

Cada pastilla es un "todo en uno" que combina detergente, sal y abrillantador, simplificando la tarea y garantizando resultados perfectos en cada lavado.

Su tecnología multicámara actúa en diferentes fases: la Powerball ablanda los restos de comida más incrustados, el polvo con oxígeno activo elimina las manchas más difíciles como las de té o café, y el gel combate la grasa y deja un brillo espectacular.