Una baliza V16 con cobertura hasta 2038: más barata no la hay, y tiene el ok de la DGT

En 2026 será obligatorio tener una luz V16 geolocalizada, y las hay desde 21 euros.

A partir del 1 de enero de 2026, la forma en que señalizamos una avería o un accidente en carretera cambiará para siempre. Los icónicos triángulos de emergencia, que nos han acompañado durante décadas, pasarán a la historia para dar paso a un dispositivo mucho más seguro, rápido y eficaz: la baliza V16 geolocalizada.

Pero ojo, no valdrá una cualquiera. Tendrá que ser un modelo que esté aprobado y aparezca en el listado oficial de la DGT, lo que garantiza que cumple con todos los requisitos de luminosidad, conectividad y resistencia.

Baliza V16 3.0 de JBM Esta baliza tiene autorización de la DGT y eSIM activada hasta 2038, así que no tendrás que preocuparte por nada más. 21€ en AliExpress 38€ en Amazon * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Hay muchas marcas en el mercado, pero una de las más interesantes por su relación calidad-precio es la baliza V16 de JBM. Este dispositivo no solo cumple con toda la normativa, sino que además incluye una eSIM con datos de Telefónica hasta 2038, por lo que te olvidas de suscripciones y pagos adicionales durante más de una década.

Y lo mejor de todo es que, con las ofertas del 11 del 11 de AliExpress, su precio se desploma a unos ridículos 21 euros usando el código ESAE03. Es una de esas compras maestras que te ahorran dinero y te pueden salvar la vida.

Las balizas V16, un salto en cuanto a seguridad

La razón por la que la DGT va a hacer obligatorias estas balizas es muy sencilla: la seguridad. Cada año, se producen atropellos mortales en nuestras carreteras de personas que han bajado de su vehículo para colocar los triángulos de emergencia.

Es una operación de alto riesgo, especialmente en vías de alta velocidad, de noche o con poca visibilidad. La gran ventaja de la baliza V16 es que elimina por completo este riesgo.

Su funcionamiento es de una simpleza aplastante: en caso de avería, simplemente tienes que bajar la ventanilla, extender el brazo y colocar la baliza en el techo del coche gracias a su potente base imantada. En cuestión de segundos, y sin poner un pie en la calzada, tu vehículo estará señalizado.

Una vez activada, la baliza emite una potente luz de color amarillo auto, con un campo de visibilidad de 360 grados y un alcance de más de un kilómetro.

Esto alerta al resto de conductores de tu presencia con mucha más antelación que los triángulos, dándoles tiempo de sobra para reaccionar, reducir la velocidad y extremar la precaución. Pero la verdadera revolución de estas nuevas balizas es su conectividad.

En el momento en que la activas, la baliza envía de forma automática y anónima la ubicación exacta de tu vehículo a la plataforma DGT 3.0.

Esta información se comparte en tiempo real con el resto de vehículos conectados a la red, a través de los paneles de información variable y de los navegadores, creando un entorno de conducción mucho más seguro y colaborativo. Es decir, no solo te haces visible, sino que avisas al ecosistema de la carretera de que hay un peligro.

La baliza V16 de JBM está diseñada para ser fiable en las peores condiciones. Es resistente al polvo, al agua (con certificación IP54) y a temperaturas extremas. Funciona con pilas, lo que garantiza su funcionamiento aunque la batería del coche haya muerto, y tiene una autonomía de varias horas, más que suficiente para esperar a la asistencia en carretera.