Esta aspiradora sin cables de Cecotec es perfecta para limpiar rápido y ahora cuesta menos de 100 euros

Las escobas verticales se han convertido en las favoritas para la limpieza en casa y, aunque marcas como Dyson y Rowenta son muy potentes, la de esta firma española son muy populares por ser más económicas.

Las aspiradoras verticales se han convertido en unos de los dispositivos más demandados para la limpieza del hogar. Su ligereza (incluso hay dispositivos que pesan solo 1 kilo) y su capacidad para eliminar todas las partículas de suciedad en tiempo récord son algunos de los motivos de este éxito. Tanto es así que han desbancado a los robots aspiradores que, aunque todavía son útiles, no son los favoritos del hogar.

Marcas como Dyson y Rowenta se han encargado de elevar las bondades de las escobas verticales, aunque la inversión que requieren estos modelos no siempre es apta para todos los bolsillos. Aunque sus aspiradoras verticales son de las más potentes del mercado, hay quien prefiere un modelo más económico. Y lo hemos encontrado sin renunciar a una buena potencia.

Se trata de la Conga Rockstar 1500 Ray Jalisco, un aspirador 3 en 1 de la marca española Cecotec que ofrece una potencia de 215 watios y 12 kPa. Lo mejor de todo es que este modelo no supera los 100 euros, por lo que se convierte en una buena alternativa para contar con una aspiradora vertical en casa.

Qué es importante en una aspiradora sin cable

Este modelo se transforma en aspiradora de mano fácilmente. Cecotec

Pese a su precio más económico, este modelo de Cecotec tiene todas las prestaciones importantes que le pedimos a una aspiradora sin cables. Para empezar, presenta una potencia suficiente para eliminar el polvo y las partículas de suciedad de cualquier hogar. Esta prestación se complementa con una autonomía de 60 minutos que nos permite limpiar bastante espacio de nuestro hogar.

Este modelo se sirve de un cepillo exclusivo Jalisco que captura la suciedad más invisible. Además, la compra de este modelo incluye un accesorio 2 en 1, uno para esquinas y un soporte de pared. Con ellos, se puede realizar una limpieza completa, incluso de las zonas difíciles. Así, se trata de un modelo versátil con el que incluso podemos limpiar el techo o las esquinas.

¿Y por qué nos encanta? Porque nos permite disfrutar de una casa impecable en tiempo récord gracias a su potencia que con una sola pasada ya recoge toda la suciedad evitando las pérdidas de tiempo. También por su ligereza y su diseño compacto que evita el tener una gran máquina en casa.

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