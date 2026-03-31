Las Dyson no son baratas, pero ahora sí: la V8 Cyclone está con rebaja y cuesta menos de 300 euros
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Las aspiradoras de Dyson son potentes, pero no baratas, salvo cuando hay ofertas interesantes, como ahora.
Las aspiradoras Dyson son una garantía, y por eso llevan décadas liderando el mercado. Dicho esto, también hay que reconocer una realidad: normalmente sus modelos se mueven en una franja de precio alta o directamente muy alta, salvo cuando aparece alguna oferta especialmente interesante.
En esa liga más o menos asequible juega la Dyson V8 Cyclone, uno de los modelos más baratos de su catálogo y también uno de los más equilibrados. Ahora mismo cuesta solo 289 euros, y además en una tienda de confianza como es Amazon.
Normalmente se mueve en el entorno de los 300 euros. Sigue siendo una inversión importante, claro, pero si has probado una Dyson antes sabes perfectamente por qué mucha gente acaba repitiendo: porque es realmente cómoda, potente y fiable, deja de ser un capricho y pasa a convertirse en una necesidad.
Dyson V8 Cyclone
Esta aspiradora sin cables viene con todos sus accesorios y presume, ante todo, de potencia y de comodidad, con hasta 60 minutos de batería.289€ en Amazon299€ en Dyson Store
La Dyson V8 Cyclone no intenta presumir de ser la más moderna, sino la más ajustada a lo que necesita una enorme cantidad de hogares. Tiene justo ese equilibrio que mucha gente busca entre potencia, formato manejable y precio relativamente bajo dentro del universo Dyson. En concreto, ofrece 150 vatios de succión, un sistema de 15 ciclones y una limpieza sin pérdida de potencia, tres datos que, puestos en lenguaje normal, significan algo simple: aspira con ganas, mantiene bien el rendimiento y no da esa sensación tan frustrante de venirse abajo cuando el depósito empieza a llenarse.
Además, Dyson acompaña todo eso con una batería de que promete hasta 60 minutos de uso, una mejora muy importante frente a generaciones anteriores y una autonomía que ya permite limpiar sin vivir pendiente del cargador.
Otro de sus puntos fuertes es que sigue siendo una aspiradora muy cómoda en el día a día. Pesa 2,7 kilos con el cabezal Motorbar y eso hace que se pueda mover bien por la casa, levantar para techos o esquinas y convertir en aspiradora de mano sin que te destroce la muñeca a los diez minutos. Si está siempre a mano, se maneja bien y no requiere un ritual cada vez que quieres limpiar cuatro migas, la acabas sacando a diario.
Se vende con cabezal Motorbar desenredante y en varias fichas se destaca precisamente su capacidad para recoger suciedad en suelos duros y alfombras, además de manejar bien el pelo de mascotas, uno de los grandes enemigos de cualquier aspiradora doméstica. A eso se le suelen sumar accesorios como la rinconera y el mini cepillo motorizado, que amplían mucho el uso real del aparato y permiten limpiar sofá, colchón, coche o rincones donde una escoba tradicional simplemente llega peor.
En filtración también juega una baza importante frente a muchas rivales de precio similar. Dyson habla de un sistema totalmente hermético capaz de capturar el 99,99% de las partículas microscópicas de hasta 0,3 micras, algo especialmente interesante en casas con polvo fino, alergias o mascotas.
Esto ayuda a que una parte importante de lo que aspiras no vuelva al aire, que es algo que todavía ocurre con modelos más flojos o peor sellados. También tiene un depósito de 0,54 litros y un tiempo de carga en torno a las 4 horas.