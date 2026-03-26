La Roomba más estética y funcional rebaja su precio 500 euros: tiene base de autovaciado y también friega

Si te cansa tener que barrer y fregar el suelo a menudo tienes que hacerte con un robot que lo haga por ti, y éste tiene un descuento salvaje ahora mismo.

Tener un aliado en casa que se encargue de aspirar y fregar sin que tú muevas un dedo es el sueño de cualquiera, y el Roomba MAX 705 Combo de iRobot lo hace de forma magistral. Este modelo no es un robot aspirador del montón; estamos ante una máquina que utiliza un rodillo extensible PowerSpin que se va lavando continuamente con agua caliente mientras trabaja. Pues bien, lo mejor es que cuenta con una cubierta innovadora que protege tus alfombras de la humedad, por lo que puedes olvidarte de encontrar manchas de agua donde no deben estar.

La potencia de este dispositivo es sencillamente asombrosa, con una succión 175 veces superior a los modelos básicos de la marca. Gracias a sus dos cepillos de goma multisuperficie y sus dos cepillos laterales, no deja ni rastro de pelos de mascota o motas de polvo en las esquinas. Es capaz de eliminar desde el polvo más fino hasta esas manchas de café resecas gracias a que su mopa gira a 200 rpm aplicando una presión constante. Pues bien, esa eficacia garantiza que el suelo quede impecable y sin marcas raras tras cada pasada.

Si llevas tiempo queriendo jubilar la escoba, ahora tienes este Roomba en Amazon por menos de 600 euros gracias a un descuentazo del 45%. Es una oportunidad de oro para hacerte con un gama alta a casi mitad de precio, y con la ventaja del envío Prime para que empiece a limpiar tu casa mañana mismo. Al ser una oferta tan agresiva en un producto de iRobot, es el momento ideal para invertir en comodidad y ganar horas libres cada semana mientras el robot hace el trabajo sucio por ti.

La navegación es otro de sus puntos fuertes gracias al sistema ClearView Pro LiDAR, que crea mapas en 3D de tu hogar con una precisión milimétrica. No importa si es de día o de noche; el robot sabe exactamente dónde está y reconoce objetos como cables, calcetines o incluso "accidentes" de tus mascotas para esquivarlos sin dramas. Pues bien, lo más inteligente es que identifica si la suciedad está húmeda o seca y, si hace falta, repite las pasadas en esa zona para asegurar una limpieza profunda y real.

Su base inteligente hace el mantenimiento por ti

La base AutoWash es, literalmente, el centro de mantenimiento personal del robot, ya que se encarga de todo durante semanas. Vacía el depósito de suciedad, lava el rodillo con agua caliente, lo seca con aire caliente para evitar malos olores y hasta rellena el líquido de limpieza de forma autónoma. Puede estar hasta 75 días vaciando residuos sin que tú tengas que intervenir para nada. Es la definición de limpieza independiente, permitiéndote disfrutar de un suelo perfecto sin mancharte las manos ni una sola vez.

Para los que tienen casas con diferentes tipos de suelo, la tecnología Carpet Boost es una bendición, ya que detecta cuándo está sobre una alfombra y aumenta la succión al máximo automáticamente. Al combinar esto con el sistema SmartScrub, que imita el movimiento de frotar a mano, el robot consigue arrancar la suciedad más incrustada de cualquier superficie. Pues bien, esa versatilidad hace que sea igual de eficaz en el parqué del salón que en las baldosas de la cocina, adaptándose a cada tarea sin que tengas que configurar nada.

El diseño del robot es elegante y discreto, con el sensor LiDAR integrado de forma que no sobresale demasiado, permitiéndole pasar bajo muchos muebles donde otros se quedan atascados. Además, la aplicación móvil de iRobot es superintuitiva y te permite poner nombres a las habitaciones o crear zonas donde no quieres que entre. Es un sistema que aprende de tus hábitos y te sugiere horarios de limpieza basados en tu ritmo de vida, haciendo que la integración tecnológica en casa sea fluida y muy natural.

Contar con un sistema que se autolimpia y se mantiene solo es el siguiente nivel en la domótica del hogar. Ya no se trata solo de que un aparato aspire, sino de que mantenga la higiene total de sus propios componentes para no esparcir bacterias. Pues bien, ver cómo el rodillo sale seco y limpio tras cada ciclo te da una tranquilidad enorme sobre la higiene de tu casa. Es, sin duda, una inversión en salud y tiempo que se amortiza sola desde el primer mes de uso intensivo.

El iRobot Roomba MAX 705 Combo por menos de 600 euros es el chollo definitivo para mantener tu casa impoluta. Te llevas una succión brutal, un fregado con agua caliente que elimina manchas de verdad y una base que lo hace todo por ti durante meses. Aprovecha este descuento del 45% en Amazon para dar el salto a la limpieza del futuro y olvídate para siempre de pasar la fregona, disfrutando de un hogar brillante con el mínimo esfuerzo posible.