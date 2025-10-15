Hemos encontrado la solución de limpieza definitiva: una aspiradora sin cable con cabezal de fregado, por menos de 300 euros

Esta aspiradora de Rowenta tiene todo lo necesario para que el acto de pasarla deje de ser un suplicio, y por el contrario se convierta en un placer.

Rowenta ha lanzado un pack irresistible para quienes quieren mantener la casa impecable sin esfuerzo: la aspiradora sin cable X-Force 11.60 junto al Cabezal Aqua, un accesorio que permite aspirar y fregar al mismo tiempo. Esto es, la unión perfecta entre potencia, comodidad y tecnología, ideal para quienes buscan resultados profesionales en la limpieza diaria.

El corazón de este modelo es su motor Digital Force, capaz de alcanzar hasta 130 airwatts de potencia, lo que se traduce en una succión profunda en todo tipo de superficies. Desde alfombras gruesas hasta suelos de madera o baldosas, la X-Force 11.60 aspira polvo, migas y pelos con la misma facilidad con la que maneja partículas más grandes. Y todo, sin cables, con una agilidad que hace que limpiar deje de ser una tarea pesada.

Pack X-Force 11.60 + Cabezal Aqua Rowenta

Este pack completo está disponible en la web de Rowenta por 260 euros, con casi 40 euros de descuento sobre su precio habitual. Una oportunidad redonda si buscabas renovar tu aspiradora o dar el salto a un modelo premium que combina potencia y autonomía. Teniendo en cuenta que incluye el Cabezal Aqua, el ahorro es más que notable.

Uno de los mayores atractivos del X-Force 11.60 es su batería de 25,2 V y 7 celdas, que ofrece hasta 45 minutos de autonomía real. Eso significa poder limpiar toda una casa de tamaño medio con una sola carga, sin interrupciones. Además, la batería es extraíble, así que puedes cambiarla fácilmente si quieres doblar el tiempo de uso o mantener una de repuesto siempre lista.

La aspiradora todo en uno

En cuanto al diseño, Rowenta demuestra una vez más su experiencia. El tubo flexible llega hasta cuatro veces más lejos bajo los muebles, lo que te permite limpiar sin agacharte ni mover nada. El cabezal Deep Power Led Vision, con luces LED integradas, ilumina el camino y revela hasta las motas más pequeñas de polvo. Es el tipo de detalle que marca la diferencia cuando se trata de una limpieza a fondo.

Y el gran añadido es, sin duda, el Cabezal Aqua. Este accesorio combina una mopa y una aspiradora en un solo cabezal, permitiendo limpiar y fregar a la vez. Perfecto para suelos duros, ofrece un acabado brillante y elimina restos secos o manchas de todo tipo en cuestión de segundos. Es ideal para quienes quieren reducir el tiempo de limpieza sin renunciar a un resultado impecable.

La pantalla de control digital facilita ajustar la potencia entre tres velocidades según la superficie o el nivel de suciedad, y si alguna zona requiere un empujón extra, basta con presionar el gatillo Boost. Es una aspiradora pensada para adaptarse a ti, no al revés, y eso se nota en cada uso.

Rowenta también ha puesto cuidado en la filtración, capaz de capturar el 99,9 % de las partículas. Esto la hace ideal para hogares con mascotas o personas alérgicas, ya que retiene incluso el polvo más fino y libera aire limpio. Además, el depósito de 0,9 litros es fácil de vaciar y 100 % lavable, lo que facilita el mantenimiento y alarga la vida del equipo.

Por último, el pack incluye varios accesorios: mini cepillo eléctrico para pelos de animales, boquilla estrecha para rincones, cepillo para sofás y ropa de cama, y una base de carga que mantiene todo ordenado. En conjunto, el Rowenta X-Force 11.60 con Cabezal Aqua no solo es un aspirador, sino una herramienta versátil para dejar tu hogar perfecto con la mitad de esfuerzo. Una inversión inteligente y práctica que hará que la limpieza diaria se sienta, por fin, más fácil.