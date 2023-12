En Navidad, hay gusto para todos. Por un lado, están aquellos que sacan sus mejores galas para celebrar el día en casa, mientras que en el otro lado están aquellos que aman la ropa cómoda e incluso el pijama. Y más con los últimos modelos navideños de 'homewear' que se pueden encontrar ya en el mercado de España, así como jerséis que cada vez más se están viendo en cenas de empresa. Porque como decimos, esta temporada de reuniones, espíritu y magia logra hacerse con muchos seguidores.

Aunque otra gran mayoría pueda tildarlo de hortera, lo importante es que los pijamas se luzcan en familia. E incluso, hacer partícipe a nuestra mascota también de este casi ritual navideño. Por eso, seguro que te gusta mucho la idea de llegar al día de Navidad con el mismo pijama que el resto de la casa.

Una idea hogareña y divertida para disfrutar en familia y con los diseños más chulos de Navidad. Estos pijamas a juego son exactamente iguales para todos los miembros de la familia, pero hay que seleccionarlos (para acertar con la talla y edad) uno por uno. Y, una de las plataformas que se corona como la reina de la Navidad en prendas como estas es Lefties. Así que, toma nota de este modelo mágico con el color rojo característico de la navidad y con un precio muy económico.

¡Todos los pijamas navideños 100% algodón! Lefties

No obstante, si prefieres algo más cómodo porque no te convence ni la gala ni el pijama, siempre podéis haceros con un jersey a juego para toda la familia. Lo único en lo que tenéis que fijaros es en no equivocarnos de talla o de modelo.

Jerséis a juego para toda la familia. Lefties

