Tengo dos gatos y este arenero automático me puede convencer: es 190 euros más barato

Los areneros inteligentes suelen ser caros, pero ahora hay uno que tiene un buen descuento en Amazon y que puede acabar de convencerme.

Como dueño de dos gatos que soy, sé de buena tinta que no todo es positivo. Lo peor del día es tener que limpiar el arenero, aunque a todo se acostumbra uno. Eso sí, a lo que no me acostumbro es al desagradable olor que desprende a veces la arena cuando acaban de usarla, y por eso me he planteado varias veces la compra de un arenero automático, pero siempre lo he descartado por su elevadísimo precio.

Dicho esto, hay marcas que poco a poco van tirando los precios de sus areneros inteligentes, y en especial una: Petkit, que ha entrado con todo a las Rebajas de Primavera de Amazon, dejando su arenero unos 190 euros más barato, que no está nada mal.

Siguen siendo 509 euros de precio, un desembolso importante, pero que ya no me suena tan lejano como gastarme los más de 700 euros que cuesta de normal. Si tienes varios gatos es además más trabajo que si tienes solo uno.

Petkit Pura Max 2 Este arenero inteligente con aplicación y autolimpieza tiene también purificador de aire integrado.

El modelo que menciono tiene, entre otras cosas, purificador de aire, que filtra el aire dentro del arenero una vez que el gato sale para depurar los malos olores que son tan comunes en este tipo de espacios.

Como lo que más me molesta es precisamente el olor, y no el tener que limpiarlo a diario, le doy más valor a esta función sobre la otra, que es la autolimpieza de la arena con una especie de "centrifugado" que captura todo tipo de desechos.

Como seguramente ya sabes si eres usuario frecuente de Amazon, no tienes que pagar gastos de envío en este tipo de pedidos, que superan los 35 euros a partir de los que la tienda asume todos los gastos derivados y los portes.

Si además tienes cuenta de Amazon Prime, tanto mejor, pues en tal caso puedes llegar a recibir tu compra en menos de 24 horas, y dependiendo de la zona de España en la que vivas, a veces incluso en el mismo día.

La comididad es un plus, pero también tiene un precio

El purificador utiliza una combinación de filtros de carbón activado y tecnología iónica que captura y descompone las partículas causantes del mal olor, manteniendo el ambiente fresco incluso en espacios reducidos o con múltiples gatos.

La verdadera magia reside en su sistema de autolimpieza. Gracias a sensores de movimiento de alta precisión, el dispositivo detecta cuando el gato ha utilizado el arenero y, tras esperar un tiempo prudencial para asegurar que la mascota se ha retirado completamente, inicia automáticamente un ciclo de limpieza.

Durante este proceso, un rastrillo especialmente diseñado peina meticulosamente la arena, separando los desechos sólidos de forma eficiente sin desperdiciar arena limpia. Estos residuos son transportados a un compartimento sellado herméticamente, eliminando instantáneamente la fuente principal de olores y bacterias.

El compartimento de residuos del Pura Max 2 utiliza un sistema de bolsas desechables que facilita enormemente la tarea de eliminar los desechos acumulados. Cuando la bolsa alcanza su capacidad máxima –generalmente cada 7-10 días para un solo gato–, el dispositivo envía una notificación a través de la aplicación móvil, permitiendo al propietario retirar y reemplazar la bolsa sin contacto directo con los residuos. Este sistema asegura una experiencia higiénica y libre de olores durante todo el proceso.

La conectividad inteligente es otro de los puntos fuertes del Pura Max 2. La aplicación dedicada de Petkit permite monitorizar remotamente el uso del arenero, recibir alertas sobre la necesidad de mantenimiento y obtener informes detallados sobre los hábitos sanitarios de la mascota. Esta función no solo añade comodidad, sino que también puede ser valiosa para detectar tempranamente posibles problemas de salud, como cambios en la frecuencia de uso o irregularidades en los patrones.

Además, su estructura cerrada proporciona privacidad al felino durante su uso, un factor importante para muchos gatos que prefieren intimidad en estos momentos.

Sin embargo, como todo producto, el Petkit Pura Max 2 presenta algunos aspectos menos favorables que deben considerarse. El principal inconveniente es que requiere el uso de arena específica para funcionar correctamente. Esta arena especial, generalmente de tipo aglomerante y granulometría precisa, asegura que el sistema de rastrillo funcione eficientemente sin atascos, pero también implica un costo adicional y menor flexibilidad a la hora de elegir productos. Los usuarios deben adherirse a las recomendaciones del fabricante o arriesgarse a problemas operativos y posible invalidación de la garantía.

Otro punto a considerar es la dependencia de consumibles específicos. Además de la arena especial, el Pura Max 2 requiere un suministro constante de bolsas desechables compatibles y cartuchos de aroma para el sistema de purificación. Estos elementos representan un gasto recurrente que se suma a la inversión inicial del dispositivo. Si bien existen opciones de compra por mayor que reducen el costo unitario, sigue siendo un factor económico a tener en cuenta en el largo plazo.